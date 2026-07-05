Franța și India au declanșat o ofensivă diplomatică pentru a deveni actori importanți în cursa globală a inteligenței artificiale. În timp ce Statele Unite și China domină sectorul AI, cele două țări încearcă să reducă decalajul prin investiții uriașe în centre de date, servicii cloud și producția de cipuri, potrivit CNBC.

Liderii de la Paris și New Delhi s-au implicat personal în discuțiile cu șefii celor mai mari companii tehnologice din lume, într-o competiție pentru atragerea unor proiecte strategice de miliarde de dolari.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut un rol activ în atragerea investițiilor străine în domeniul inteligenței artificiale. Liderul francez a purtat discuții directe cu Masayoshi Son, directorul general al SoftBank, pentru a convinge compania japoneză să investească în dezvoltarea unor centre de date AI în Franța.

Unul dintre argumentele folosite de Paris este accesul la energie, Franța având un avantaj major datorită producției ridicate de electricitate din surse nucleare.

SoftBank a anunțat în luna mai un plan de investiții de 75 de miliarde de euro pentru dezvoltarea unei capacități de 5 gigawați destinată centrelor de date AI din Franța până în anul 2031. Din acest total, 3,1 gigawați vor fi dezvoltați de compania japoneză.

Macron a încercat să poziționeze Franța ca un centru global pentru inteligența artificială și prin discuții directe cu liderii industriei.

La summitul G7 din luna iunie, președintele francez a organizat un prânz de lucru la care au participat directori ai unor companii importante din domeniul AI, printre care Sam Altman de la OpenAI, Dario Amodei de la Anthropic și Demis Hassabis de la Google DeepMind.

La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai unor companii precum Mistral AI, Cohere, Synthesia și Black Forest Labs.

Și premierul indian Narendra Modi a lansat o campanie puternică pentru atragerea investițiilor în tehnologie. Liderul de la New Delhi susține că inteligența artificială reprezintă o oportunitate economică majoră pentru India.

La summitul global dedicat AI, organizat în februarie la New Delhi, Modi a transmis că India nu privește inteligența artificială ca pe o amenințare, ci ca pe o direcție esențială pentru viitorul economiei.

În ultimele luni, premierul indian s-a întâlnit cu liderii Amazon, Microsoft, Google și Intel, obținând promisiuni importante de investiții.

Cursa pentru inteligența artificială se intensifică. Amazon, Microsoft și Google pregătesc investiții uriașe în India

Amazon a anunțat un program de investiții de 48 de miliarde de dolari în India, dintre care 21 de miliarde de dolari sunt destinate infrastructurii AI și serviciilor cloud.

Microsoft a lansat, la rândul său, cea mai mare investiție a companiei din Asia pentru extinderea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale în India.

Google pregătește o investiție de 15 miliarde de dolari pentru construirea celui mai mare centru AI al companiei din afara Statelor Unite.

Guvernul indian oferă stimulente fiscale companiilor care construiesc centre de date și încearcă să dezvolte o industrie proprie de semiconductori.

După discuțiile purtate de Modi în Olanda, compania ASML a acceptat să furnizeze echipamente pentru fabrica de cipuri dezvoltată de Tata Electronics. Intel și-a manifestat, de asemenea, interesul pentru achiziția cipurilor produse acolo.

Cu toate acestea, India are încă un dezavantaj major: nu produce cipuri de ultimă generație și nu are încă un model AI fundamental comparabil cu cele dezvoltate în Statele Unite sau China.

Franța și India încearcă să își reducă dependența de tehnologiile externe și să câștige un rol mai important pe piața globală a inteligenței artificiale.

Investițiile în centre de date, infrastructură cloud și cipuri au devenit elemente strategice într-o competiție în care marile economii ale lumii încearcă să controleze viitorul tehnologic.