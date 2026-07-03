Mai multe organizații culturale din Franța i-au scris președintelui Emmanuel Macron înaintea deschiderii Festivalului de Teatru de la Avignon, solicitând menținerea finanțării pentru sectorul cultural, informează AFP. Semnatarii avertizează că diminuarea bugetelor ar putea afecta grav activitatea unor instituții importante și cer Guvernului măsuri urgente pentru evitarea blocajelor din 2026 și 2027.

Mai multe organizații culturale franceze i-au adresat o scrisoare președintelui Emmanuel Macron pentru a atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea diminuarea finanțării publice destinate culturii.

Documentul a fost transmis cu o zi înainte de debutul Festivalului de Teatru de la Avignon și este adresat, de asemenea, ministrului Culturii, Catherine Pégard, precum și premierului Sébastien Lecornu.

În scrisoare, organizațiile afirmă: „Aflăm cu profundă îngrijorare despre iminenţa anunţurilor guvernului care ar confirma o reducere drastică a creditelor alocate serviciului public al culturii”.

Scrisoarea este semnată inclusiv de Asociația Operelor din Franța și de organizațiile care reprezintă centrele naționale de dans și teatru.

Potrivit documentului, cele 28 de instituții considerate cele mai afectate de eventualele reduceri bugetare „riscă să nu-şi poată deschide stagiunea înainte de ianuarie 2027”, în locul începerii obișnuite din luna septembrie.

Semnatarii avertizează că „Operele şi orchestrele vizate, centrele dramatice naţionale, scenele naţionale şi alte instituţii afectate se vor confrunta cu o întrerupere brutală a activităţii” şi „vor trebui să se închidă pentru public în septembrie 2027”.

Printre instituțiile menționate se numără Opera și Orchestra Națională din Lyon, Teatrul Național din Bordeaux Aquitaine, Teatrul Rond-Point din Paris, Orchestra Națională din Lille și Opera Națională din Bordeaux.

Cele 28 de structuri au transmis și un comunicat comun în care avertizează că „Este o întreagă economie, un întreg ecosistem şi o misiune a unui serviciu public care va fi destabilizată”.

Organizațiile solicită „confirmarea imediată a menţinerii integrale a creditelor pentru 2026, plata fără întârziere a subvenţiilor restante datorate şi iniţierea unei consultări urgente asupra perspectivelor bugetare pentru 2027”.

La rândul lor, organizațiile profesionale cer „măsuri ferme de reasigurare din partea statului”, precum și un plan de „refinanţare” a sectorului cultural și înființarea unei „celule de criză interministeriale”.

La începutul lunii iunie, mai mulți artiști, tehnicieni și companii de spectacole au lansat, la Montreuil, în apropiere de Paris, un apel la „lupta” împotriva reducerii finanțărilor destinate culturii.