Președintele României, Nicușor Dan, a primit-o joi, la Palatul Cotroceni, pe președinta Indiei, Droupadi Murmu. Cei doi șefi de stat au discutat despre dezvoltarea relațiilor economice, investiții, cooperarea în educație și cercetare, dar și despre conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

În declarația comună de presă, președintele României a spus că relațiile dintre România și India pot intra într-o nouă etapă, în special în plan economic: „Avem o mare oportunitate în fața noastră, în special în zona economică”.

Șeful statului a arătat că viitorul acord comercial dintre Uniunea Europeană și India poate crea noi oportunități pentru companiile din cele două țări și a susținut că dezvoltarea investițiilor ar putea fi sprijinită prin introducerea unei curse aeriene directe între România și India.

„Cred că vizita dumneavoastră marchează un nou început în relația noastră bilaterală”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a salutat și semnarea Programului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei, precum și a două acorduri în domeniul educației și sportului.

Potrivit șefului statului, România și India urmăresc să stimuleze atât investițiile indiene în România, cât și investițiile românești în India.

Totodată, Universitatea din București și Universitatea din New Delhi au semnat un acord care prevede înființarea unei Catedre de Studii Indiene la București și a unei Catedre de Civilizație Română la New Delhi. De asemenea, cele două state vor colabora și în domeniul sportului.

În cadrul întrevederii au fost abordate și teme de politică externă.

Nicușor Dan a transmis condoleanțe pentru moartea celor patru marinari indieni în atacul din 19 iulie, în apropiere de Odesa.

De asemenea, cei doi șefi de stat au discutat despre războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, exprimând, potrivit președintelui României, poziții comune în favoarea soluționării diplomatice a conflictelor, având în vedere impactul acestora asupra securității și economiei globale.