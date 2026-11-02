Coreea de Sud a înregistrat în octombrie 2026 cea mai mare creștere anuală a exporturilor din ultimii peste 50 de ani, după ce livrările externe au urcat cu 93,7%, până la 115,28 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Performanța a fost susținută în principal de cererea internațională pentru semiconductori utilizați în dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, potrivit datelor publicate duminică, 1 noiembrie, de Ministerul sud-coreean al Comerțului.

Creșterea marchează cel mai puternic avans din ianuarie 1974 și plasează Coreea de Sud, a patra economie ca mărime din Asia, mai aproape de un prag istoric: atingerea unor exporturi anuale de 1.000 de miliarde de dolari. În primele zece luni ale anului, valoarea totală a exporturilor a ajuns la 930 de miliarde de dolari.

Principalul motor al creșterii a fost industria semiconductorilor, care beneficiază de investițiile masive realizate de marile companii tehnologice în centre de date și infrastructură pentru inteligența artificială.

Exporturile sud-coreene de semiconductori au ajuns la 56,44 miliarde de dolari în octombrie, în creștere cu 259,4% față de aceeași lună din 2025. Acest segment a reprezentat aproape jumătate din totalul livrărilor externe ale țării.

Și exporturile de computere au înregistrat o evoluție importantă. Acestea au crescut cu 496,6%, pe fondul cererii pentru servere destinate serviciilor de inteligență artificială.

Potrivit Ministerului sud-coreean al Comerțului, prețurile ridicate și volumele mari de livrări de cipuri au fost susținute de investițiile continue ale marilor companii tehnologice în capacități de producție și infrastructură.

Datele confirmă importanța tot mai mare a semiconductorilor în economia Coreei de Sud, un sector în care activează producători majori precum Samsung Electronics și SK Hynix. Ambele companii au raportat creșteri importante ale profiturilor, în contextul cererii pentru cipuri destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

În perioada ianuarie-octombrie 2026, exporturile Coreei de Sud au totalizat 930 de miliarde de dolari, depășind pentru prima dată pragul de 900 de miliarde de dolari în primele zece luni ale unui an.

Ministrul Comerțului, Kim Jung-kwan, a declarat că menținerea ritmului actual face tot mai probabilă depășirea pragului de 1.000 de miliarde de dolari în cursul lunii noiembrie.

„Având în vedere că exporturile au continuat să înregistreze o creștere solidă, depășind 110 miliarde de dolari în octombrie, devine tot mai sigur că exporturile anuale vor atinge pragul de 1.000 de miliarde de dolari în cursul lunii noiembrie”, a afirmat oficialul, potrivit Reuters.

Dacă acest obiectiv va fi atins, Coreea de Sud va deveni a patra țară din lume care depășește acest nivel al exporturilor anuale, după Statele Unite, China și Germania.

Evoluția pozitivă s-a reflectat și în alte sectoare ale economiei sud-coreene. Potrivit datelor Ministerului Comerțului, 18 dintre cele 20 de categorii principale de produse exportate au înregistrat creșteri în octombrie.

Printre cele mai importante evoluții s-au numărat:

Produse petroliere: creștere de 80%;

Produse petrochimice: creștere de aproximativ 28%;

Automobile: creștere de 18%;

Baterii reîncărcabile: creștere de 38%;

Produse cosmetice: creștere de aproximativ 58%;

Echipamente electrice: creștere de 74%.

Rezultatele arată că avansul exporturilor nu s-a limitat la industria tehnologică, deși semiconductorii au avut contribuția dominantă.

În același timp, livrările către principalele piețe internaționale au crescut, inclusiv către China, Statele Unite și Uniunea Europeană.

În octombrie, importurile Coreei de Sud au ajuns la 72,78 miliarde de dolari, în creștere cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Majorarea a fost influențată inclusiv de importurile de energie și de echipamente necesare industriei semiconductorilor. Valoarea importurilor de energie a crescut cu 63,1%, iar cea a importurilor de echipamente pentru producția de cipuri a urcat cu 49,2%.

Chiar și în aceste condiții, balanța comercială a rămas pozitivă. Coreea de Sud a înregistrat un excedent comercial de 42,5 miliarde de dolari în octombrie, al doilea rezultat lunar consecutiv de peste 40 de miliarde de dolari.

Trebuie menționat și un factor statistic important: octombrie 2026 a avut mai multe zile lucrătoare decât aceeași lună din 2025, ca urmare a diferențelor de calendar ale sărbătorii Chuseok. Acest lucru a contribuit la creșterea anuală raportată, fără să explice însă singur amploarea avansului exporturilor.

Rezultatele Coreei de Sud reflectă influența tot mai mare a investițiilor în inteligență artificială asupra comerțului mondial. Dezvoltarea centrelor de date, extinderea serviciilor bazate pe AI și nevoia de putere de calcul determină o cerere ridicată pentru procesoare, memorii și alte componente electronice.

Pentru Coreea de Sud, această tendință reprezintă o oportunitate economică importantă, având în vedere poziția companiilor sale în industria semiconductorilor.

Performanța din octombrie arată că investițiile globale în inteligența artificială influențează deja direct fluxurile comerciale și rezultatele economiilor care produc echipamentele necesare acestei tehnologii.