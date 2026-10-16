Coreea de Sud analizează posibilitatea extinderii misiunii unității sale navale antipiraterie în Orientul Mijlociu, inclusiv în Golful Oman, în apropierea Strâmtorii Ormuz, pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru sprijinirea războiului din Iran, relatează Reuters, pe 16 octombrie 2026.

Potrivit publicației sud-coreene Kyunghyang Shinmun, guvernul de la Seul ia în calcul prelungirea mandatului unității Cheonghae și posibilitatea trimiterii unei fregate în regiune.

Ministerul sud-coreean al Apărării a confirmat că analizează prelungirea misiunii, însă a precizat că detaliile privind eventualele modificări nu au fost încă stabilite.

Unitatea Cheonghae a fost trimisă în Golful Aden în 2009, pentru desfășurarea operațiunilor antipiraterie. În prezent, autoritățile sud-coreene analizează posibilitatea extinderii ariei sale operaționale pentru a include și Golful Oman, care face legătura cu Strâmtoarea Ormuz.

Conform informațiilor publicate de Kyunghyang Shinmun, administrația președintelui Lee Jae Myung intenționează să înainteze Parlamentului o propunere privind prelungirea misiunii, al cărei mandat actual expiră la 31 decembrie 2026.

O altă variantă analizată este trimiterea unei fregate pentru consolidarea operațiunilor navale din regiune. Deocamdată, Ministerul Apărării nu a confirmat luarea unei decizii privind desfășurarea unei nave suplimentare sau extinderea efectivă a zonei de operare.

Într-o declarație transmisă agenției Reuters, ministerul a precizat că situația din Golful Aden se deteriorează, iar activitatea piraților a crescut semnificativ față de anul precedent.

Potrivit postului sud-coreean YTN, unitatea Cheonghae dispune de un distrugător din clasa de 4.400 de tone, un elicopter pentru operațiuni maritime și până la trei ambarcațiuni gonflabile cu structură rigidă.

Efectivele unității ajung la aproximativ 300 de militari. Aceste mijloace permit desfășurarea unor operațiuni navale, inclusiv activități de supraveghere și intervenție în misiuni antipiraterie.

O eventuală extindere către Golful Oman ar putea permite unității să contribuie la securitatea navigației într-o zonă strategică pentru transportul maritim internațional. Totuși, rolul concret al militarilor sud-coreeni ar depinde de mandatul aprobat și de condițiile stabilite de autorități.

Analiza privind extinderea misiunii are loc într-un context de tensiuni între Washington și Seul. Președintele american Donald Trump a criticat Coreea de Sud pentru ceea ce a descris drept sprijin insuficient pentru războiul din Iran.

Potrivit Reuters, Trump a redus în această vară amploarea unor exerciții militare comune importante cu forțele armate sud-coreene, o decizie care a provocat îngrijorare în rândul aliatului asiatic al Statelor Unite.

Președintele Lee Jae Myung a declarat pe 18 septembrie că nu intenționează să desfășoare mijloace militare în Orientul Mijlociu într-un mod care ar putea atrage țara direct în conflict. În același timp, liderul sud-coreean a afirmat că guvernul analizează posibilitatea unei contribuții mai importante la protejarea navigației în regiune.

Această poziție indică o distincție între participarea directă la conflict și implicarea în operațiuni destinate protejării transportului maritim. Extinderea mandatului unității Cheonghae ar putea fi analizată în acest al doilea cadru, însă autoritățile nu au anunțat încă forma finală a unei eventuale misiuni.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru transporturile maritime de petrol și gaze naturale, iar securitatea navigației în această zonă are implicații pentru piețele energetice și comerțul internațional.

O eventuală implicare suplimentară a Coreei de Sud ar trebui evaluată în funcție de mandatul militar, obiectivele operaționale și riscul ca personalul și navele desfășurate să fie expuse confruntărilor regionale.

Pentru Seul, provocarea este să contribuie la siguranța rutelor maritime fără a depăși limitele politice și militare stabilite de președintele Lee.

Deocamdată, extinderea misiunii Cheonghae rămâne în faza de analiză. Decizia privind prelungirea mandatului, modificarea ariei de operare sau trimiterea unei fregate suplimentare nu a fost confirmată de autoritățile sud-coreene.