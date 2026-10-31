Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a fost surprins de reacția puternică a statelor asiatice față de planul franco-german „Made in Europe”, care ar putea limita accesul automobilelor produse în afara Uniunii Europene la anumite subvenții, potrivit Politico. Japonia și Coreea de Sud și-au exprimat îngrijorarea față de această inițiativă, considerând că noile reguli europene ar putea reprezenta o formă de protecționism economic.

Declarațiile au fost făcute vineri, 30 octombrie 2026, la finalul vizitei de cinci zile a cancelarului german în Asia de Est. Disputa are implicații importante pentru industria auto internațională, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze producția internă și să își protejeze competitivitatea în fața marilor economii mondiale.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a fost surprins de reacția puternică a statelor asiatice față de planul franco-german „Made in Europe”, care ar putea limita accesul automobilelor produse în afara Uniunii Europene la anumite subvenții. Japonia și Coreea de Sud și-au exprimat îngrijorarea față de această inițiativă, considerând că noile reguli europene ar putea reprezenta o formă de protecționism economic.

Declarațiile au fost făcute vineri, 30 octombrie 2026, la finalul vizitei de cinci zile a cancelarului german în Singapore, Japonia și Coreea de Sud. Disputa are implicații importante pentru industria auto internațională, în condițiile în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze producția internă, dar depinde în continuare de relațiile comerciale cu marile economii asiatice.

Inițiativa „Made in Europe” a fost susținută de Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, care au convenit asupra unei poziții comune pentru industria auto europeană. Propunerea urmărește să acorde prioritate vehiculelor produse în Europa în cadrul anumitor scheme de finanțare publică și al achizițiilor realizate de instituțiile statului.

Potrivit înțelegerii franco-germane, automobilele produse în Uniunea Europeană, Elveția și Regatul Unit ar urma să beneficieze de un tratament preferențial. În schimb, producătorii din alte state ar putea pierde accesul la anumite forme de sprijin public dacă vehiculele lor nu îndeplinesc criteriile de origine stabilite.

Coreea de Sud și Japonia au reacționat la această perspectivă, solicitând ca produsele lor să nu fie dezavantajate în raport cu cele europene.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că i-a cerut personal lui Merz să susțină acordarea aceluiași tratament pentru Coreea de Sud ca pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Japonia a transmis, la rândul său, obiecții față de inițiativă, în special în ceea ce privește accesul automobilelor electrice fabricate pe teritoriul său la programele europene de sprijin.

La finalul turneului diplomatic, cancelarul german a recunoscut că intensitatea criticilor venite din Asia a fost neașteptată.

„Acest lucru m-a surprins puțin, având în vedere intensitatea cu care a fost prezentată problema”, a declarat Merz, potrivit publicației POLITICO.

Liderul german a admis că propunerea franco-germană a provocat îngrijorări considerabile în Singapore, Japonia și Coreea de Sud. Partenerii asiatici se tem că Europa ar putea intra într-o nouă etapă de protecționism și ar putea începe să își închidă piețele în fața companiilor străine.

Merz a promis că va lua în serios aceste preocupări și că le va aduce în discuție la următoarea reuniune a liderilor europeni, programată pentru 13 noiembrie, la Dublin.

Subiectul este important și pentru Germania, a cărei industrie auto are o prezență comercială semnificativă pe piețele asiatice. Restricțiile comerciale sau deteriorarea relațiilor economice cu Japonia și Coreea de Sud ar putea complica activitatea producătorilor europeni care depind de exporturi și de lanțuri internaționale de aprovizionare.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a Uniunii Europene de consolidare a industriei continentale și de reducere a dependenței de furnizorii din afara blocului comunitar, în special de China.

Prin condiționarea anumitor subvenții și contracte publice de producția europeană, autoritățile urmăresc să încurajeze investițiile în fabricile și lanțurile de aprovizionare din interiorul Europei.

Una dintre prevederile discutate în cadrul acordului franco-german vizează un prag de 70% pentru valoarea componentelor produse în Europa, fără a include bateria, în cazul automobilelor care ar urma să beneficieze de tratamentul preferențial. Aplicarea unor asemenea criterii ar putea influența deciziile producătorilor internaționali privind locul în care își fabrică vehiculele și își achiziționează componentele.

Totuși, propunerea nu reprezintă încă o legislație europeană definitivă. Regulile trebuie discutate și aprobate prin procedurile legislative ale Uniunii Europene.

În timpul vizitelor din Singapore, Tokyo și Seul, cancelarul german a încercat să promoveze și o cooperare economică mai strânsă între Europa și statele asiatice.

Merz a propus formarea unei alianțe politice globale pentru apărarea comerțului bazat pe reguli internaționale. Inițiativa ar putea include Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Canada, Australia, Noua Zeelandă și blocul sud-american Mercosur.

Potrivit cancelarului, aceste economii ar trebui să își coordoneze acțiunile atunci când regulile comerțului internațional sunt încălcate sau când anumite state folosesc presiunea economică pentru a obține avantaje.

Referirile sale au vizat atât amenințările comerciale ale administrației americane conduse de Donald Trump, cât și riscurile asociate restricțiilor impuse de China asupra exporturilor de materii prime strategice, inclusiv pământurile rare.

Există însă o contradicție pe care Germania va trebui să o gestioneze: în timp ce încearcă să construiască parteneriate comerciale mai puternice cu statele asiatice, susține simultan reguli care ar putea limita accesul companiilor acestora la anumite beneficii economice europene.

Reacțiile Japoniei și Coreei de Sud arată că regulile industriale europene pot avea consecințe diplomatice și comerciale care depășesc granițele Uniunii Europene.

Pentru Friedrich Merz, următoarea etapă va fi discutarea acestor preocupări cu liderii europeni și găsirea unui echilibru între protejarea producției continentale și menținerea unor relații comerciale deschise cu partenerii internaționali.

Deocamdată, forma finală a regulilor „Made in Europe” rămâne în negociere, iar reacția statelor asiatice ar putea influența discuțiile privind aplicarea lor.