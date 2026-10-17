Din cuprinsul articolului Mesajele conțineau o invitație la un eveniment

Contul de e-mail al filialei Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din orașul german Heilbronn a fost compromis, iar atacatorii au trimis aproximativ 6.500 de mesaje către contacte politice și instituții guvernamentale, inclusiv cancelarului german Friedrich Merz, relatează agenția dpa.

Un purtător de cuvânt al poliției din Heilbronn a declarat sâmbătă că multe dintre adresele vizate aparțin unor persoane cu atribuții în domeniul securității.

„Potrivit primelor constatări, e-mailul a fost trimis către aproximativ 6.500 de contacte, multe dintre ele având roluri legate de securitate”, a declarat reprezentantul poliției pentru dpa.

Acesta a confirmat că unul dintre mesajele trimise a ajuns și la cancelarul federal Friedrich Merz.

E-mailul compromis a fost folosit pentru transmiterea unor mesaje care conțineau un link de invitație la un eveniment la care urmau să participe personalități importante. Un astfel de mesaj a ajuns și la redacția dpa.

Poliția investighează cazul ca pe o tentativă de phishing. Prin această metodă, infractorii cibernetici încearcă să determine destinatarii să acceseze linkuri sau să răspundă unor mesaje înșelătoare, pentru a obține informații sensibile, precum parole ori date bancare.

Ancheta este în desfășurare, iar primele constatări ale poliției indică faptul că mesajele au fost trimise după compromiterea contului de e-mail al filialei CDU din Heilbronn.