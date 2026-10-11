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Fostul cancelar german, alături de Putin. Merz reacționează dur

Fostul cancelar german, alături de Putin. Merz reacționează durSchroeder și Putin / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat profund revoltat de vizita fostului șef al guvernului de la Berlin, Gerhard Schroeder, la reședința președintelui rus Vladimir Putin, unde acesta a participat la celebrarea zilei de naștere a liderului de la Kremlin, potrivit Reuters. Întâlnirea, desfășurată în Rusia în această săptămână, a provocat reacții critice atât în guvernul german, cât și în interiorul Partidului Social-Democrat (SPD), din care provine Schroeder.

Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al guvernului german a calificat drept profund imorală participarea fostului cancelar la eveniment, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Vizita readuce în atenție legăturile îndelungate ale lui Schroeder cu Vladimir Putin și cu sectorul energetic rusesc, relații care au generat controverse în Germania și în alte state occidentale.

Friedrich Merz condamnă participarea fostului cancelar la aniversarea lui Putin

Reacția cancelarului german a fost transmisă vineri, 9 octombrie, prin intermediul unui purtător de cuvânt al guvernului. Acesta a subliniat responsabilitatea președintelui rus pentru războiul din Ucraina și consecințele umanitare ale conflictului.

„Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina. Ordinele sale sunt cauza unor suferințe incalculabile, a victimelor civile, a familiilor destrămate, a morților și răniților”, a declarat reprezentantul guvernului german, potrivit Reuters.

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Acesta a adăugat că Friedrich Merz consideră participarea lui Gerhard Schroeder la o asemenea celebrare drept profund imorală.

Vladimir Putin a împlinit 74 de ani joi, 8 octombrie. Imaginile publicate de Kremlin îl arată pe liderul rus dând mâna cu fostul cancelar german la reședința sa din Rusia.

Și conducerea SPD critică decizia lui Schroeder

Vizita a atras critici inclusiv din partea propriului partid al fostului cancelar. Lars Klingbeil, copreședintele SPD și ministru de Finanțe în guvernul de coaliție condus de Merz, a descris participarea lui Schroeder la eveniment drept „complet inacceptabilă”, potrivit publicației germane Süddeutsche Zeitung.

Reacțiile evidențiază dificultatea cu care Germania gestionează relațiile politice cu Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. În acest context, aparițiile publice alături de Vladimir Putin și menținerea legăturilor cu entități rusești sunt atent urmărite de reprezentanții politici germani.

Gerhard Schroeder a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005 și a rămas o figură controversată în dezbaterea privind relațiile Berlinului cu Moscova.

Legăturile lui Schroeder cu industria energetică rusă

După încheierea mandatului de cancelar, Schroeder a ocupat mai multe funcții importante în companii rusești. La scurt timp după plecarea din fruntea guvernului german, a devenit președintele comitetului acționarilor proiectului Nord Stream, conducta de gaze din Marea Baltică susținută de Gazprom și promovată în timpul mandatului său.

Ulterior, fostul cancelar a deținut funcții de conducere și în cadrul companiei petroliere ruse Rosneft. Aceste legături au continuat să provoace controverse după declanșarea războiului din Ucraina și introducerea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Friedrich Merz

Friedrich Merz. Sursă foto: X.com

Cele mai recente evoluții arată că relațiile sale cu mediul de afaceri rusesc nu s-au încheiat. Săptămâna trecută, Schroeder s-a alăturat consiliului de supraveghere al companiei ruse de retail Hyperglobus, desprinsă din grupul german Globus Holding, care operează peste 20 de supermarketuri în Rusia, potrivit Reuters.

Putin îl consideră un posibil interlocutor pentru negocieri

La începutul acestui an, Vladimir Putin a declarat că Gerhard Schroeder ar fi persoana pe care ar prefera-o ca interlocutor în discuțiile privind noi aranjamente de securitate pentru Europa.

Propunerea a fost respinsă imediat de Uniunea Europeană și de guvernul condus de Friedrich Merz, conform informațiilor publicate de Reuters.

Eventuala implicare a fostului cancelar în discuții privind securitatea europeană rămâne astfel un subiect sensibil, având în vedere relațiile sale cu Moscova și poziția oficială a Germaniei față de războiul din Ucraina.

O controversă care continuă să afecteze imaginea fostului cancelar

Gerhard Schroeder nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru un comentariu privind vizita. Nici soția sa, So-Yeon Schroeder-Kim, care se ocupă uneori de comunicarea acestuia, nu a oferit un răspuns imediat.

Participarea fostului cancelar la aniversarea lui Vladimir Putin amplifică tensiunile din jurul relației sale cu Rusia și provoacă noi critici în mediul politic german. Reacțiile lui Friedrich Merz și Lars Klingbeil arată că această apropiere continuă să fie contestată, în special în contextul războiului din Ucraina.

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