O nouă alertă aeriană a fost declanșată luni seară, 9 noiembrie, după ce o țintă aeriană a fost detectată în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, arată Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

„În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, anunţă, luni seară, Ministerul Apărării.

După detectarea țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de alertare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:19, pentru locuitorii din estul județului Tulcea. Nicușor Dan cere un angajament european pentru securitatea Mării Negre. Ce a discutat cu Ursula von der Leyen

Reamintim că președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la București, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, principalele teme de discuție vizând securitatea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și viitorul buget al Uniunii Europene.

La finalul întrevederii de la Palatul Cotroceni, șeful statului a vorbit despre necesitatea implicării mai puternice a Uniunii Europene în protejarea regiunii Mării Negre. Printre proiectele care ar urma să fie dezvoltate se numără hubul de securitate lansat de România și Bulgaria.

Nicușor Dan a explicat că zona Mării Negre are o importanță strategică pentru întreaga Europă, atât din perspectiva rutelor comerciale, cât și a securității energetice și a relațiilor cu regiunea caspică.

„Am avut plăcerea și onoarea de a avea astăzi invitată pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și obiectul discuției noastre a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră și vreau să-i mulțumesc pentru vizită și pentru solidaritate și pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre rolul Mării Negre în comerțul internațional, inclusiv în viitorul Coridor de Mijloc, dar și despre resursele energetice care urmează să fie exploatate în zonă.

„Este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică și, bineînțeles, că este un punct important pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat șeful statului.

În discuțiile cu Ursula von der Leyen a fost abordată și situația de securitate din Ucraina. Nicușor Dan a susținut că stabilitatea Mării Negre reprezintă o condiție importantă pentru oprirea războiului și pentru obținerea unei păci durabile.

„Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de o pace stabilă în Ucraina, nu putem să oprim războiul fără o Mare Neagră sigură”, a declarat președintele despre Ucraina.

Șeful statului a enumerat și incidentele de securitate care au avut loc recent în regiune. Printre amenințările menționate se numără incursiunile cu drone, acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

„Știm cu toții că am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate astea în întreg spectru de război hibrid în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țările europene în acest conflict”, a spus Nicușor Dan.

Un alt punct important al întâlnirii a fost proiectul hubului de securitate la Marea Neagră. Inițiativa aparține României și Bulgariei și a fost inclusă ulterior în strategia europeană pentru regiune.

Nicușor Dan a transmis că următorul pas este concretizarea proiectului, cu sprijinul Uniunii Europene.

„Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și cel mai important punct concret este hubul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria, cu ajutorul Uniunii Europene”, a anunțat președintele.