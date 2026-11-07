Republica Moldova. Două obiecte de tip aerostat au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 7 noiembrie. Unul a fost detectat în raionul Drochia, iar celălalt a intrat din direcția Ucrainei, prin raionul Soroca. Ambele au părăsit teritoriul țării la câteva minute după ce au fost observate, potrivit Sistemului național integrat de monitorizare.

Cele două incidente au fost înregistrate la interval de aproximativ o oră. Autoritățile au urmărit deplasarea obiectelor și au monitorizat traseul acestora până la ieșirea din spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul obiect a fost detectat la ora 09:15. Acesta a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Moșeni, din raionul Drochia.

Potrivit informațiilor oficiale, aerostatul a părăsit teritoriul țării la ora 09:22. Acest lucru s-a întâmplat în apropierea localității Elizavetovca, din același raion. Prin urmare, obiectul a fost monitorizat timp de aproximativ șapte minute. Al doilea caz a fost semnalat la ora 10:35. Obiectul a traversat frontiera de stat din direcția localității Vinița, Ucraina, și s-a deplasat spre satul Trifăuți, din raionul Soroca.

La doar un minut după detectare, la ora 10:36, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Ieșirea a fost înregistrată în apropierea localității Ruslanovca.

Centrul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian național. Monitorizarea se desfășoară în coordonare cu instituțiile competente și cu partenerii Republicii Moldova.

Noile incidente sunt raportate la două zile după descoperirea unui obiect care seamănă cu o dronă într-o zonă împădurită din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina.

Poliția a fost alertată în acest caz pe 5 noiembrie. La fața locului au fost trimiși specialiști pentru examinarea obiectului și pentru a stabili dacă acesta prezintă vreun pericol.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre proveniența aparatului sau despre circumstanțele în care a ajuns în zona respectivă.

Incidentele din Drochia și Soroca se înscriu într-un șir de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, raportate în ultimii ani pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării, în luna octombrie au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian național. În șase dintre aceste cazuri, dronele s-au prăbușit și au explodat la impactul cu solul.

De la începutul anului 2026, autoritățile au consemnat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Dacă sunt luate în calcul și cazurile raportate începând din 2022, numărul total ajunge la 104.

Ministerul Apărării avertizează că intensificarea amenințărilor aeriene face necesară dezvoltarea sistemelor de supraveghere și detectare.

Instituția consideră că Republica Moldova trebuie să-și consolideze și capacitatea de a reacționa în astfel de situații.

„În contextul amplificării amenințărilor aeriene, dezvoltarea capabilităților moderne de supraveghere, detectare și neutralizare a acestora reprezintă o necesitate stringentă pentru apărarea națională. Prevenirea unor incidente cu consecințe grave asupra securității cetățenilor și infrastructurii critice impune investiții, din timp, în capacitatea Armatei Naționale de a face față acestor pericole”, precizează autoritățile.

În contextul incidentelor repetate, Ministerul Apărării le cere cetățenilor să anunțe imediat Serviciul 112 dacă observă drone sau fragmente ale acestora. Autoritățile avertizează că obiectele găsite nu trebuie atinse sau manipulate. Acestea pot prezenta riscuri, iar examinarea lor trebuie lăsată în seama specialiștilor.