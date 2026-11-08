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O nouă alertă de dronă la granița României. Avioane F-16 au decolat de la Fetești

O nouă alertă de dronă la granița României. Avioane F-16 au decolat de la FeteștiAvioane F-16. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O nouă țintă aeriană a fost identificată duminică, 8 noiembrie, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ patru kilometri nord de Chilia Veche, în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT la ora 16:51. Autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă ținta detectată era o dronă.

O posibilă dronă, detectată în apropierea frontierei cu România

Cele două avioane F-16 se aflau în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană și au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Ministerul Apărării Naționale a publicat pe Facebook informațiile referitoare la noua țintă și la măsurile luate de autoritățile militare.

„A fost detectată o nouă ţintă în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 4 kilometri nord de localitatea Chilia Veche, în proximitatea frontierei cu România. Doua aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, se arată în informarea MApN.

Deși alerta a fost declanșată în contextul incidentelor cu drone din apropierea frontierei, ministerul nu a comunicat tipul obiectului identificat.

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Drona FP-1

Drona FP-1 / sursa foto: captură video

Mesaj RO-ALERT pentru populația din Tulcea

După detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au decis aplicarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 16:51, pentru informarea locuitorilor din zona vizată.

Noua avertizare a venit după alte două ținte aeriene identificate în cursul aceleiași zile în apropierea teritoriului românesc.

Alte două ținte aeriene, semnalate lângă Insula Șerpilor

Duminică, sistemele de supraveghere au identificat alte două obiecte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, pe teritoriul Ucrainei. Pentru monitorizarea situației, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost mobilizate aeronave ale Forțelor Aeriene Spaniole.

Au decolat două avioane de luptă F-18 și două elicoptere NH-90, care au participat la supravegherea zonei. Astfel, pe parcursul zilei de 8 noiembrie, au fost semnalate trei ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina.

În urma acestor incidente, au fost mobilizate aeronave militare românești și spaniole, iar populația din Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-ALERT.

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