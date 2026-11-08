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RO-Alert în Tulcea. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la sol

RO-Alert în Tulcea. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la solAvioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din estul județului Tulcea au primit duminică, 8 noiembrie 2026, un mesaj RO-Alert, în urma identificării unei ținte aeriene în spațiul ucrainean, la aproximativ 30 de kilometri de Insula Șerpilor. Ministerul Apărării Naționale a mobilizat două aeronave F-18 spaniole de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat autoritățile responsabile de avertizarea populației.

MApN a mobilizat două aeronave de luptă

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au semnalat duminică prezența unei ținte aeriene la circa 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, aceasta se afla în spațiul aerian al Ucrainei.

În urma detectării, două avioane de luptă F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol. Aeronavele se aflau în serviciul de Poliție Aeriană și erau dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Decolarea avioanelor spaniole a avut loc după ce radarele militare au identificat ținta în apropierea Insulei Șerpilor, în zona ucraineană a Mării Negre.

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Cele două aeronave F-18 executau serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană la baza Mihail Kogălniceanu. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, ținta a fost localizată la aproximativ 30 de kilometri spre est de insulă, fără ca informațiile inițiale să indice o pătrundere în spațiul aerian românesc.

Ro Alert

Ro Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

RO-Alert în Tulcea, la ora 14:02

În paralel cu mobilizarea aeronavelor, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre situația identificată de radare.

Notificarea a avut drept scop aplicarea procedurilor de avertizare pentru populația din partea estică a județului Tulcea.

Ulterior, la ora 14:02, locuitorii din zona vizată au primit un mesaj prin sistemul RO-Alert.

Măsura a fost luată în contextul apropierii țintei aeriene de zona de frontieră a României cu Ucraina.

Unde a fost identificată ținta aeriană

Conform informațiilor transmise de MApN, obiectul urmărit de radare se afla la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean.

Datele prezentate în comunicarea inițială nu identifică tipul țintei aeriene și nu indică faptul că aceasta ar fi intrat pe teritoriul României.

Autoritățile au aplicat măsurile de Poliție Aeriană și de informare a populației, fiind mobilizate cele două avioane spaniole și transmis mesajul RO-Alert în județul Tulcea.

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