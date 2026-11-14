O navă comercială care naviga sub pavilion Palau a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona apelor teritoriale ale României, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost raportat vineri seară, în jurul orei 21:40, iar în urma impactului a fost avariată macaraua destinată manipulării mărfurilor. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit, arată Ziarul de Constanța.

Incidentul a avut loc la aproximativ 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe. Cargoul Larissa 1 a fost lovit de o dronă, iar autoritățile navale au fost informate despre cele întâmplate.

Primele informații arată că drona a lovit macaraua de marfă a navei, provocând distrugerea acesteia. Comandantul cargoului a anunțat autoritățile navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit.

De asemenea, incidentul nu a provocat un incendiu la bordul navei, iar avariile semnalate au fost limitate la echipamentul destinat operațiunilor de încărcare și descărcare.

În momentul producerii incidentului, Larissa 1 se deplasa spre rada portului Sulina. Nava comercială, înregistrată sub pavilion Palau, urma să își continue ulterior traseul către Ucraina.

Impactul a fost raportat autorităților vineri, în jurul orei 21:40, după ce nava a fost lovită în timp ce naviga în apele teritoriale românești, în apropierea localității Sfântu Gheorghe.