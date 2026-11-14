Navă comercială lovită de o dronă în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României. Incidentul s-a produs în apropiere de Sfântu Gheorghe
- Mădălina Sfrijan
- 14 noiembrie 2026, 09:55
O navă comercială care naviga sub pavilion Palau a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona apelor teritoriale ale României, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost raportat vineri seară, în jurul orei 21:40, iar în urma impactului a fost avariată macaraua destinată manipulării mărfurilor. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit, arată Ziarul de Constanța.
Incidentul a avut loc la aproximativ 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe. Cargoul Larissa 1 a fost lovit de o dronă, iar autoritățile navale au fost informate despre cele întâmplate.
Nava Larissa 1, avariată după impactul cu drona
Primele informații arată că drona a lovit macaraua de marfă a navei, provocând distrugerea acesteia. Comandantul cargoului a anunțat autoritățile navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit.
De asemenea, incidentul nu a provocat un incendiu la bordul navei, iar avariile semnalate au fost limitate la echipamentul destinat operațiunilor de încărcare și descărcare.
Nava urma să ajungă în Ucraina
În momentul producerii incidentului, Larissa 1 se deplasa spre rada portului Sulina. Nava comercială, înregistrată sub pavilion Palau, urma să își continue ulterior traseul către Ucraina.
Impactul a fost raportat autorităților vineri, în jurul orei 21:40, după ce nava a fost lovită în timp ce naviga în apele teritoriale românești, în apropierea localității Sfântu Gheorghe.