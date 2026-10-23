Politica

Luca Niculescu, discuție cu premierul Ucrainei după incidentele din Marea Neagră. Ce au convenit cei doi

Luca Niculescu, discuție cu premierul Ucrainei după incidentele din Marea Neagră. Ce au convenit cei doiLuca Niculescu și Sergii Koretskyi. Sursă foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu a avut vineri o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre. Cei doi au convenit extinderea cooperării dintre România și Ucraina în domeniul dronelor, infrastructurii, logisticii și energiei, potrivit mesajului publicat de șeful Guvernului român pe platforma X.

Discuțiile au vizat inclusiv atacurile recente asupra navelor comerciale, dar și continuarea proiectelor bilaterale în domenii considerate importante pentru securitatea și conectivitatea regională.

Luca Niculescu și premierul Ucrainei au discutat despre situația din Marea Neagră

Șeful Executivului de la București a anunțat convorbirea printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a prezentat principalele subiecte abordate împreună cu omologul său ucrainean.

„Am purtat o discuţie telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei Sergii Koretskyi, cu privire la situaţia de securitate din Ucraina şi din regiunea Mării Negre, inclusiv în urma recentelor atacuri asupra navelor comerciale”, a scris premierul Luca Niculescu pe X.

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În cadrul discuției, Luca Niculescu a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia.

Premierul a transmis că România își menține solidaritatea față de statul vecin și va continua să îl sprijine.

Nava KHORYV

Nava KHORYV / sursa foto: https://www.vesselfinder.com/vessels/details/8138712

România și Ucraina vor consolida proiectele comune în domeniul dronelor

Un alt subiect al convorbirii a fost dezvoltarea cooperării bilaterale în patru domenii: drone, infrastructură, logistică și energie. Potrivit premierului român, cele două guverne au convenit să își intensifice colaborarea pentru îmbunătățirea legăturilor dintre cele două state și consolidarea securității regionale.

”Am convenit să consolidăm proiectele noastre comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii şi energiei, pentru a îmbunătăţi conectivitatea şi securitatea regională”, mai spune prim-ministrul României.

Premierul României a condamnat incidentele din Marea Neagră

Luca Niculescu a reacționat și în urma incidentului produs recent în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești.

Șeful Guvernului a calificat cele întâmplate drept inacceptabile și a susținut că reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional, în special a principiului libertății de navigație.

Premierul a atribuit situația escaladării provocate de Rusia.

Acesta a transmis că a păstrat legătura cu autoritățile române competente după incidentul maritim, iar intervențiile au avut ca priorități salvarea vieților omenești și protejarea marinarilor.

România continuă coordonarea cu Bulgaria, Turcia și aliații NATO

În contextul incidentelor din Marea Neagră, premierul a anunțat că România va continua demersurile alături de partenerii din NATO. De asemenea, autoritățile române vor menține coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației și consolidarea securității maritime.

Luca Niculescu a făcut referire și la posibilitatea suplimentării dotărilor de care dispune România, în urma demersurilor desfășurate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

”Ţara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, mai spunea premierul.

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