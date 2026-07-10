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Noi etape pentru Parcul Pallady. Primăria Sectorului 3 vrea să înceapă procedurile de expropriere

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Noi etape pentru Parcul Pallady. Primăria Sectorului 3 vrea să înceapă procedurile de expropriereParc. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Noi etape pentru Parcul Pallady. Primăria Sectorului 3 vrea să ceară acordul Primăriei Municipiului București pentru exproprierea unor terenuri din zona Drumul Gura Crivățului - Theodor Pallady, necesare amenajării Parcului Pallady. Proiectul, inițiat de grupul PSD din Consiliul Local Sector 3, vizează o suprafață totală de 2,46 hectare și urmează să fie dezbătut în ședința din 15 iulie.

Noi etape pentru Parcul Pallady

Primăria Sectorului 3 intenționează să solicite acordul Municipalității pentru demararea procedurilor de expropriere în vederea amenajării Parcului Pallady.

Terenurile vizate sunt situate în zona Drumul Gura Crivățului - Theodor Pallady și au o suprafață totală de 2,46 hectare. Acestea sunt necesare pentru amenajarea spațiului verde, lărgirea drumurilor, realizarea trotuarelor, lucrări la rețele edilitare și amenajarea unor locuri de parcare.

Proiectul a fost inițiat de grupul PSD din Consiliul Local Sector 3 și urmează să fie dezbătut în ședința din 15 iulie.

Marea majoritate a terenurilor incluse în proiect sunt încadrate în categoria „arabil”.

Parcul Pallady

Parcul Pallady. Sursă foto: Facebook

Zona Theodor Pallady s-a dezvoltat rapid

Conform referatului de aprobare, zona Theodor Pallady din Sectorul 3 a cunoscut în ultimii ani una dintre cele mai dinamice dezvoltări rezidențiale din București.

„Numeroase ansambluri de locuinţe au fost edificate într-un interval scurt de timp, iar zona a devenit una dintre cele mai active şi mai atractive comunităţi din sector, cu un număr în continuă creştere de locuinţe, de gospodării şi de locuitori. O parte importantă a acestei comunităţi este reprezentată de familii tinere, cu copii, pentru care accesul la spaţii verzi publice, sigure şi apropiate de locuinţă reprezintă o nevoie firească şi esenţială, atât pentru recreere, cât şi pentru sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a celor mici", prevede documentul.

Documentația menționează că investiția nu se limitează la amenajarea parcului, ci include și lărgirea și modernizarea Drumului Gura Crivățului, realizarea de trotuare, locuri de parcare, rețele edilitare și canalizare.

Parcul Pallady, proiect susținut de locuitori

Pe 24 iunie, PSD Sector 3 a depus în Consiliul Local un proiect pentru amenajarea Parcului Pallady, cu o suprafață de 24.121 de metri pătrați, în zona Drumul Gura Crivățului - Theodor Pallady. Potrivit inițiatorilor, proiectul a fost susținut de 660 de voturi „pentru” ale locuitorilor.

Reprezentanții PSD au anunțat că proiectul prevede amenajarea de spații verzi, locuri de joacă pentru copii, teren de sport, zonă pentru câini, bănci și iluminat public. În plus, proiectul include trotuare, parcări și lărgirea Drumului Gura Crivățului.

Conform surselor citate, terenurile sunt încadrate în subzona V1a, destinată parcurilor, grădinilor, scuarurilor publice orășenești și fâșiilor plantate publice, unde ar urma să fie amenajat parcul.

O parte dintre terenuri se află și în zona cu funcțiuni mixte, necesară pentru infrastructura aferentă proiectului.

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