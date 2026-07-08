Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat miercuri că va desfășura, în perioada următoare, lucrări de modernizare, înlocuire și reparații la rețeaua primară de termoficare din Capitală. Intervențiile, finanțate din fonduri europene și guvernamentale, vor afecta furnizarea apei calde în mai multe zone din București, unde mii de blocuri vor rămâne temporar fără acest serviciu, în funcție de calendarul lucrărilor.

Termoenergetica a anunțat că pe conducta cu diametrul de 500 mm de pe Șoseaua Panduri vor fi executate lucrări de modernizare incluse în Lotul 5, Obiectivul 14, parte a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

Intervențiile vor afecta întreg Sectorul 5 și impun oprirea furnizării apei calde către 55 de puncte termice, care alimentează 845 de blocuri și 42.238 de apartamente. Lucrările sunt programate în perioada 13-18 iulie 2026.

Compania a anunțat că lucrări de modernizare vor avea loc și pe conducta cu diametrul de 600 mm din zona delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Strada Nicolae Caramfil.

Lucrările vor fi executate de firma Energetica, în cadrul Obiectivului 4 – Magistrala II–III Grozăvești (tronson CS20 – CS11 – Aviației), iar furnizarea apei calde va fi sistată pentru 18 puncte termice, care deservesc 230 de blocuri și 8.842 de apartamente, în perioada 13-31 iulie 2026.

Potrivit companiei, pe conducta cu diametrul de 1.100 mm vor fi executate lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a investiției privind reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București.

Intervențiile vor viza zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Lucrările sunt incluse în Lotul 4, Obiectivele 17, 18, 19 și 20 și vor determina oprirea furnizării apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în perioada 20 iulie – 2 august 2026.

Termoenergetica a anunțat că vor fi executate lucrări și pe conducta cu diametrul de 1.000 mm din zona delimitată de Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă.

Intervențiile vor fi realizate de firma ELSACO, în cadrul Lotului 1, Obiectivele 1 și 2, și vor conduce la întreruperea furnizării apei calde către 92 de puncte termice care deservesc 1.016 blocuri, în perioada 20 iulie – 2 august 2026.

În aceeași zonă vor avea loc lucrări și pe conducta cu diametrul de 900 mm, executate de firma SICOR, în cadrul Lotului 1, Obiectivul 4. Aceste intervenții vor afecta alte 92 de puncte termice care alimentează 972 de blocuri, în aceeași perioadă.

Compania a anunțat că, după încheierea intervențiilor, încărcarea cu apă a conductelor se va realiza treptat, pe măsură ce fiecare tronson va fi finalizat, pentru desfășurarea procesului în condiții de siguranță.

Totodată, Termoenergetica a transmis că dispeceratele și echipele de intervenție funcționează permanent, iar clienții pot obține informații prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, la telefonul 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.

La finalul informării, reprezentanții companiei au transmis următorul mesaj:

„Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti mulţumeşte consumatorilor pentru înţelegere şi îşi cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei”.