Mii de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie, din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. Primăria Capitalei a anunțat că întreruperile sunt necesare pentru înlocuirea unor conducte vechi și pentru reducerea numărului de avarii în sezonul rece.

Prima intervenție va avea loc pe Șoseaua Panduri, unde vor fi înlocuite complet conducte cu diametrul de 500 mm de pe rețeaua primară. Pentru realizarea lucrărilor, Termoenergetica va opri furnizarea apei calde la 55 de puncte termice, fiind afectate 845 de blocuri, în perioada 13–18 iulie.

Tot în perioada 13–31 iulie, va fi întreruptă furnizarea apei calde în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și strada Nicolae Caramfil, din Sectorul 1. Vor fi afectate 18 puncte termice, care alimentează 230 de blocuri.

În perioada 20 iulie – 2 august, vor fi executate lucrări în cadrul proiectului POIM, lotul 4, la conducta magistrală cu diametrul de 1.100 mm.

Intervențiile vizează zona cuprinsă între strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, strada Nițu Vasile, strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

În această zonă va fi sistată furnizarea apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care deservesc 1.100 de blocuri.

Tot în perioada 20 iulie – 2 august, vor continua lucrările de modernizare a rețelei termice primare în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă.

În această zonă va fi întreruptă furnizarea apei calde către 92 de puncte termice, fiind afectate 1.016 blocuri.

În același comunicat, Primăria Capitalei a anunțat încă o intervenție în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă, din Sectorul 3. În acest caz, va fi întreruptă furnizarea apei calde către 92 de puncte termice, care alimentează 972 de blocuri, în aceeași perioadă, 20 iulie – 2 august.

Primăria Capitalei a transmis că, după finalizarea intervențiilor, încărcarea instalațiilor cu apă va fi realizată treptat, pe măsură ce fiecare tronson este pus în funcțiune, pentru ca reluarea furnizării să se desfășoare în condiții de siguranță.

Potrivit municipalității, investițiile sunt finanțate din fonduri europene și guvernamentale, iar lucrările trebuie finalizate până în decembrie 2027 pentru ca Bucureștiul să nu piardă finanțarea nerambursabilă.

„Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru Bucureşti. Vrem ca iarna care vine să fim afectaţi cât mai puţin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene şi guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire şi modernizare ale reţelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili”, a transmis Primăria Capitalei.