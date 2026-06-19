Planul de criză pentru CET București Vest: ELCEN promite revenirea la normal înainte de sezonul rece. Ce se întâmplă cu apa caldă
- Nicolae Comănescu
- 19 iunie 2026, 11:16
ELCEN vine cu precizări de ultimă oră în privința situației de la CET București Vest, unde în lunile aprilie și mai ale acestui an s-au înregistrat incidente tehnice succesive. Compania a anunțat oficial implementarea unui set complex de măsuri de natură tehnică și investițională, menit să readucă instalațiile electrice afectate la parametrii optimi de funcționare.
Conform unui comunicat de presă emis vineri de societate, avariile respective au scos din funcțiune două transformatoare de mare capacitate și au provocat daune la nivelul unor echipamente electrice auxiliare. În acest context, prioritatea zero a managementului este restabilirea schemei normale de funcționare a centralei în intervalul cuprins între 15 octombrie și 15 noiembrie 2026.
Planul de criză pentru CET București Vest: ELCEN promite revenirea la normal înainte de sezonul rece
Imediat după apariția problemelor tehnice, echipele de coordonare au demarat acțiunile pentru gestionarea crizei. S-au evaluat pagubele materiale, s-au stabilit soluțiile tehnice viabile și s-au inițiat mecanismele legale pentru achiziționarea rapidă a serviciilor de reparații.
„Imediat după producerea incidentelor, ELCEN a mobilizat resursele tehnice şi administrative necesare pentru evaluarea pagubelor, identificarea soluţiilor de remediere şi lansarea procedurilor de achiziţie în regim de urgenţă pentru refacerea instalaţiilor afectate. În ceea ce priveşte lucrarea de refacere a instalaţiilor electrice din staţiile de 6 kV şi 0,4 kV, precum şi a echipamentelor electrice învecinate afectate de avariile produse la CTE Bucureşti Vest, ELCEN a iniţiat o procedură de achiziţie de urgenţă, la care au fost invitate să participe opt companii specializate.
Două firme au depus oferte, iar una dintre acestea şi-a asumat realizarea lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a centralei până la data de 15 noiembrie 2026, cu livrarea echipamentelor în amplasament până la 15 octombrie 2026. Contractul aferent este în curs de semnare”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții instituției.
Situația transformatoarelor și soluții temporare de alimentare
O atenție deosebită este acordată celor două transformatoare de 25 MVA care au devenit indisponibile în urma incidentelor. Reprezentanții ELCEN au subliniat că procesul de remediere este deja avansat, un echipament fiind în reparații, în timp ce pentru al doilea se fac demersuri pentru cumpărarea unui înlocuitor nou.
„Obiectivul este ca ambele transformatoare să fie puse în funcţiune în intervalul 15 octombrie - 15 noiembrie 2026, astfel încât centrala să poată opera în condiţii normale pe durata sezonului de iarnă. Pentru creşterea nivelului de siguranţă şi verificarea integrităţii infrastructurii electrice, au fost contractate şi sunt în curs de execuţie lucrări de verificare a cablurilor electrice de medie şi joasă tensiune din centrală.
De asemenea, pentru asigurarea alimentării unor consumatori importanţi în perioada de tranziţie, ELCEN va achiziţiona în regim de urgenţă trei grupuri electrogene, contractul fiind în curs de semnare. Termenul estimat pentru livrarea acestora este 20 iulie 2026", notează sursa citată.
Verificări suplimentare pentru siguranța sistemului
Pe lângă lucrările de reparații capitale deja contractate sau aflate în curs de semnare, specialiștii societății lucrează la pregătirea documentațiilor tehnice pentru intervenții suplimentare. Acestea vizează activități de mentenanță preventivă, testare și evaluare amănunțită a întregii infrastructuri electrice din incinta centralei, scopul final fiind garantarea securității în exploatare înainte de repornirea oficială.
Alimentarea cu apă caldă și căldură nu este afectată
În ciuda amplorii incidentelor tehnice de la CET București Vest, reprezentanții operatorului energetic dau asigurări ferme că populația Capitalei nu a avut și nu va avea de suferit în perioada următoare. Continuitatea serviciului public de termoficare a fost securizată încă din primele momente de după avarie.
Sarcina termică necesară pentru alimentarea utilizatorilor arondați inițial la centrala din vestul orașului a fost redirecționată rapid către CET Grozăvești. Această schemă alternativă de alimentare a permis livrarea neîntreruptă a agentului termic în rețeaua municipală. Soluția tehnică este aplicată și în prezent, ceea ce înseamnă că bucureștenii primesc apă caldă menajeră în parametri normali, fără disfuncționalități în aprovizionare.