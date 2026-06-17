WhatsApp pregătește mai multe modificări importante pentru perioada următoare. În timp ce aplicația testează funcții noi pentru utilizatorii Android, compania a anunțat și o schimbare care va duce la încetarea suportului pentru anumite modele de iPhone și dispozitive Android mai vechi.

Începând cu 30 noiembrie 2026, WhatsApp și WhatsApp Business nu vor mai funcționa pe iPhone-urile care rulează versiuni de iOS mai vechi de 15.5. Utilizatorii vizați au la dispoziție câteva luni pentru a verifica dacă dispozitivele lor pot fi actualizate.

Potrivit informațiilor publicate de geopop.it, aplicația va necesita cel puțin iOS 15.5 pentru a funcționa în continuare.

Pentru majoritatea utilizatorilor, problema poate fi rezolvată printr-o actualizare gratuită a sistemului de operare. În schimb, modelele foarte vechi care nu mai pot fi actualizate la această versiune vor pierde accesul la aplicație după termenul-limită stabilit de companie.

Verificarea versiunii instalate se poate face din meniul Setări > General > Actualizare software. Dacă dispozitivul rulează deja iOS 15.5 sau o versiune mai nouă, nu este necesară nicio intervenție.

Compania actualizează periodic cerințele tehnice ale aplicației pentru a putea introduce funcții noi și pentru a reduce timpul alocat testării pe sisteme de operare depășite.

Menținerea compatibilității cu un număr mare de versiuni vechi presupune verificări suplimentare și rezolvarea unor erori care apar exclusiv pe dispozitivele mai vechi. În același timp, unele funcții noi pot fi implementate doar pe versiunile moderne ale sistemelor de operare.

Utilizatorii Android sunt vizați de o schimbare similară.

Începând cu 8 septembrie 2026, WhatsApp nu va mai funcționa pe dispozitivele care utilizează Android 5.0 sau Android 5.1. Aplicația a început deja să afișeze notificări pentru utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată verifica dacă telefoanele lor pot fi actualizate.

În paralel cu modificările privind compatibilitatea, compania dezvoltă și noi elemente de interfață pentru utilizatorii Android.

Potrivit publicației italiene HDblog, în versiunea beta 2.26.23.11 a WhatsApp pentru Android a fost observată o funcție care introduce animații pentru afișarea mesajelor în conversații.

Mesajele nu mai apar instantaneu în fereastra de chat, ci printr-o tranziție vizuală discretă, menită să ofere o experiență mai fluidă.

Noua animație este activată atunci când ultimul mesaj din conversație se află în apropierea zonei de introducere a textului.

Efectul creează o legătură vizuală mai naturală între momentul trimiterii și afișarea mesajului în chat. Același principiu este aplicat și mesajelor primite, pentru a păstra coerența interfeței.

Actualizarea nu modifică funcțiile de bază ale aplicației, ci doar modul în care utilizatorii interacționează vizual cu conversațiile.

WhatsApp nu intenționează să impună noul efect tuturor utilizatorilor.

Persoanele care preferă interfața clasică vor putea dezactiva animațiile din meniul Setări > Accesibilitate, unde va apărea o opțiune dedicată. Această soluție este utilă în special pentru utilizatorii care preferă o interfață mai simplă sau care folosesc dispozitive mai vechi.

În prezent, noua funcție este disponibilă doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul beta WhatsApp pentru Android. Meta nu a anunțat deocamdată o dată oficială pentru lansarea în versiunea stabilă a aplicației. Ca în cazul majorității funcțiilor aflate în testare, distribuirea este așteptată să aibă loc treptat, în funcție de rezultatele testelor și de feedback-ul primit de la utilizatori.