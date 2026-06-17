Social

WhatsApp pregătește două modificări importante. Una dintre ele poate lăsa unele telefoane fără aplicație

Comentează știrea
WhatsApp pregătește două modificări importante. Una dintre ele poate lăsa unele telefoane fără aplicațieWhatsApp. Sursa foto. Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

WhatsApp pregătește mai multe modificări importante pentru perioada următoare. În timp ce aplicația testează funcții noi pentru utilizatorii Android, compania a anunțat și o schimbare care va duce la încetarea suportului pentru anumite modele de iPhone și dispozitive Android mai vechi.

Începând cu 30 noiembrie 2026, WhatsApp și WhatsApp Business nu vor mai funcționa pe iPhone-urile care rulează versiuni de iOS mai vechi de 15.5. Utilizatorii vizați au la dispoziție câteva luni pentru a verifica dacă dispozitivele lor pot fi actualizate.

Ce iPhone-uri riscă să piardă accesul la WhatsApp

Potrivit informațiilor publicate de geopop.it, aplicația va necesita cel puțin iOS 15.5 pentru a funcționa în continuare.

Pentru majoritatea utilizatorilor, problema poate fi rezolvată printr-o actualizare gratuită a sistemului de operare. În schimb, modelele foarte vechi care nu mai pot fi actualizate la această versiune vor pierde accesul la aplicație după termenul-limită stabilit de companie.

Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți

Verificarea versiunii instalate se poate face din meniul Setări > General > Actualizare software. Dacă dispozitivul rulează deja iOS 15.5 sau o versiune mai nouă, nu este necesară nicio intervenție.

De ce renunță WhatsApp la versiunile vechi de iOS

Compania actualizează periodic cerințele tehnice ale aplicației pentru a putea introduce funcții noi și pentru a reduce timpul alocat testării pe sisteme de operare depășite.

Menținerea compatibilității cu un număr mare de versiuni vechi presupune verificări suplimentare și rezolvarea unor erori care apar exclusiv pe dispozitivele mai vechi. În același timp, unele funcții noi pot fi implementate doar pe versiunile moderne ale sistemelor de operare.

Și anumite telefoane Android vor pierde accesul la aplicație

Utilizatorii Android sunt vizați de o schimbare similară.

Începând cu 8 septembrie 2026, WhatsApp nu va mai funcționa pe dispozitivele care utilizează Android 5.0 sau Android 5.1. Aplicația a început deja să afișeze notificări pentru utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată verifica dacă telefoanele lor pot fi actualizate.

WhatsApp testează o nouă funcție pentru conversații

În paralel cu modificările privind compatibilitatea, compania dezvoltă și noi elemente de interfață pentru utilizatorii Android.

Potrivit publicației italiene HDblog, în versiunea beta 2.26.23.11 a WhatsApp pentru Android a fost observată o funcție care introduce animații pentru afișarea mesajelor în conversații.

Mesajele nu mai apar instantaneu în fereastra de chat, ci printr-o tranziție vizuală discretă, menită să ofere o experiență mai fluidă.

Cum se vor schimba conversațiile din WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp / sursa foto: dreamstime.com

Noua animație este activată atunci când ultimul mesaj din conversație se află în apropierea zonei de introducere a textului.

Efectul creează o legătură vizuală mai naturală între momentul trimiterii și afișarea mesajului în chat. Același principiu este aplicat și mesajelor primite, pentru a păstra coerența interfeței.

Actualizarea nu modifică funcțiile de bază ale aplicației, ci doar modul în care utilizatorii interacționează vizual cu conversațiile.

Funcția poate fi dezactivată din setări

WhatsApp nu intenționează să impună noul efect tuturor utilizatorilor.

Persoanele care preferă interfața clasică vor putea dezactiva animațiile din meniul Setări > Accesibilitate, unde va apărea o opțiune dedicată. Această soluție este utilă în special pentru utilizatorii care preferă o interfață mai simplă sau care folosesc dispozitive mai vechi.

Când va ajunge actualizarea la toți utilizatorii

În prezent, noua funcție este disponibilă doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul beta WhatsApp pentru Android. Meta nu a anunțat deocamdată o dată oficială pentru lansarea în versiunea stabilă a aplicației. Ca în cazul majorității funcțiilor aflate în testare, distribuirea este așteptată să aibă loc treptat, în funcție de rezultatele testelor și de feedback-ul primit de la utilizatori.

Stiri calde

21:18 - „Guvern de pe Temu”. USR a anunțat oficial că nu susține Cabinetul Veștea. Argumentele lui Fritz

21:10 - Frica de sărăcie, coșmarul românilor în 2026. Dan Andronic: Ilie Bolojan va rămâne în istorie drept cel mai slab prim...

20:57 - Dan Alexa îi ia apărarea Andreei Popescu. Ce a mărturisit despre escapada din club

20:48 - Adrian Veștea depune joi programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament

20:36 - WhatsApp pregătește două modificări importante. Una dintre ele poate lăsa unele telefoane fără aplicație

20:27 - Predoiu, chemat să dea explicații după demisia surpriză. Apel din fruntea PNL

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale