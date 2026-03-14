Surparea de pe Șoseaua Mihai Bravu. Restricțiile de circulație se mențin până luni

O porțiune a Șoselei Mihai Bravu a cedat sâmbătă dimineață, iar aproximativ zece plăci de beton, fiecare de circa 4,5 metri, au fost afectate, au transmis reprezentanți ai Termoenergetica. Evenimentul a dus la instituirea unor restricții de circulație pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Cauza producerii surpării nu a fost stabilită până în prezent.

Verificările efectuate la fața locului au arătat că structura galeriei de termoficare este sever degradată. „Montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiții de siguranță în acest moment. Circulația rutieră pe tronsonul afectat nu poate fi reluată”, au transmis reprezentanții companiei Termoenergetica: „Pentru a permite furnizarea agentului termic către consumatori, conducta aflată în interiorul galeriei va fi încărcată sub supraveghere permanentă a echipelor tehnice”.

După incident, echipele Termoenergetica și firma ELSACO, care execută lucrări de modernizare pe Magistrala 2 Sud, au intervenit pentru verificarea rețelelor și stabilizarea perimetrului afectat.

Reprezentanții companiei au mai transmis că luni vor fi stabilite soluțiile tehnice pentru refacerea galeriei și pentru restaurarea carosabilului pe tronsonul afectat. Până atunci, restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare.

Magistrala 2 Sud, pusă în funcțiune în 1972, face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1. Lucrările de modernizare sunt realizate de ELSACO și vizează întreținerea și consolidarea rețelei de termoficare.