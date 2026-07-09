Deputatul PSD Florin Manole: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali

În urma declarațiilor apărute în spațiul public privind proiectul legii salarizării, deputatul PSD Florin Manole susține că liberalii au fost implicați în discuțiile tehnice privind documentul și îi acuză de ipocrizie. Acesta afirmă că, înainte de plecarea PSD de la conducerea Ministerului Muncii, la elaborarea draftului au participat inclusiv reprezentanți ai Cancelariei premierului și ai Ministerului Finanțelor.

Deputatul PSD a făcut referire la acuzațiile lansate de Cristina Ancuța Pocora (PNL).

„S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali și trebuie să arătam opiniei publice un adevăr: la draftul legii salarizării de până la plecarea PSD din Ministerul Muncii au lucrat și doi oameni din Cancelarie, plus reprezentanți de la Finanțe. Așadar, de câte ori doamna Pocora vorbește critic la tv despre subiect să știe toată lumea ceva clar: doamna și colegi liberali erau în sală. Că nu ințelegea ce se discuta, că nu putea să contribuie - da, așa e, dar măcar să îi expunem public ipocrizia și minciuna. Mai jos, o listă de prezențe. Ultima pe listă, ca și pe liste”, arată deputatul PSD Florin Manole.

Alături de mesaj, fostul ministru al Muncii a publicat și o fotografie cu lista de prezență de la întâlnirea de lucru care a avut loc pe 28 aprilie 2026.

Cristina Ancuța Pocora (PNL) a fost numită consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului în luna martie 2026.

Recent, deputatul PSD Florin Manole a reacționat la declarațiile făcute de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe care l-a acuzat că folosește un ton agresiv la adresa social-democraților, într-o perioadă în care formațiunile politice poartă negocieri pentru obținerea unei majorități necesare învestirii unui nou Guvern.

Fostul ministru al Muncii a afirmat că că mesajele îndreptate împotriva PSD nu contribuie la găsirea unei soluții pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Dar cred că știe toată lumea că este un blocaj, un blocaj generat inclusiv de genul acesta de declarații pe care le-am auzit mai devreme ale domnului Siegfried Mureșan, care e un tânăr care ar putea, evident, să facă un efort intelectual suplimentar pentru o exprimare politicoasă, pentru o exprimare decentă”, a declarat Florin Manole.