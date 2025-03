O combinație imobiliară devine Parcul Grozăvești. Primăria Sectorului 6 a câștigat în instanță litigiul cu investitorii

Incredibil dar adevărat: o ”combinație” imobiliară se transformă în parc. De obicei lucrurile au stat invers în ultimii 30 de ani: parcurile și zonele verzi se transformau în proiecte imobiliare. Astăzi, Primăria Sectorului 6 a reușit să salveze o suprafață de 8 hectare teren. Aici, în apropierea Palatului Cotroceni, va fi amenajat Parcul Grozăvești. Este o veritabilă victorie a simțului civic din administrație, semn că Bucureștiul se vindecă.

Primăria Sectorului 6 a câștigat în instanță procesul împotriva investitorilor imobiliari care vroiau să ridice 23 de blocuri pe cele 5 hectare de teren, pe care le dețin în zonă. Litigiul, care durează de mai mulți ani a avut un deznodământ pozitiv pentru oraș, a anunțat primarul Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Rezultatul din instanță sporește șansele ca actualul teren viran din apropiere Palatului Cotroceni să devină parc. Parcul Grozăvești urmează să fie amenajat pe terenul viran delimitat de Bulevardul Doina Cornea - Bulevardul Iuliu Maniu - Bulevardul Geniului. Adică acea suprafață verde, lăsată în paragină în ultimii 35 de ani, din cauza litigiilor dintre primărie și investitori imobiliari.

Ciprian Ciucu: Am promis că vom salva Parcul Grozăvești. Astăzi am câștigat în instanță. Vă aduceți aminte că m-au dat în judecată cu obligația de a semna documente de urbansim pe PUZ-ul vechi. ISC -ul mi-a și ars niște amenzi pentru că nu am prelungit Certificatul de Urbansim. Dar a meritat! Conștiința este mai importantă decât banii.