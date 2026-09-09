Bucureștiul are prima trecere de pietoni inteligentă, un proiect pilot prin care tehnologia este folosită pentru creșterea siguranței pietonilor. Trecerea a fost amenajată pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei. Primăria Municipiului București (PMB) anunță că noul sistem folosește senzori care activează semnalizarea luminoasă numai atunci când este detectată prezența și intenția unui pieton de a traversa.

Noua trecere este concepută să evite situațiile în care luminile de semnalizare funcționează fără să fie necesar. Senzorii inteligenți analizează mișcarea persoanelor aflate în apropierea zebrei, printr-un mecanism de detecție în trei straturi.

Sistemul pornește semnalizarea atunci când identifică o intenție reală de traversare. Astfel, luminile nu sunt activate atunci când o persoană doar trece pe lângă trecerea de pietoni.

Un alt element al proiectului este semnalizarea vizuală dinamică. Lămpile de tip Flash și iluminatul LED inteligent de pe carosabil intră în funcțiune exclusiv când sunt detectați pietoni.

Prin activarea luminilor exact în momentul traversării, sistemul urmărește să atragă atenția conducătorilor auto asupra faptului că un pieton se află efectiv pe trecere.

Soluția vine și ca răspuns la o problemă întâlnită frecvent în traficul urban: atunci când luminile de semnalizare funcționează permanent, șoferii se pot obișnui cu acestea și pot ajunge să le acorde mai puțină atenție.

Noua infrastructură include și elemente destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Trecerea este dotată cu un sistem acustic, precum și cu marcaje tactile.

„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine.

Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa;

Astfel, elimină situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).

Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor;

Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.

Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile”, arată sursa.

Primăria Capitalei folosește proiectul pilot pentru a observa modul în care tehnologia funcționează în condițiile reale de trafic din București și felul în care șoferii răspund noilor sisteme de semnalizare.