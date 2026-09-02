Locuitorii din 1.395 de blocuri din București se confruntă în această perioadă cu probleme în furnizarea apei calde, după oprirea temporară a CET Sud pentru revizia anuală. Alimentarea cu apă caldă este asigurată în regim alternativ, de la CET Progresul, însă presiunea este redusă. Cartierul Titan, din Sectorul 3, este una dintre cele mai afectate zone. PMB estimează că situația va reveni la normal pe 18 septembrie.

Revizia CET Sud face parte din lucrările de mentenanță realizate anual de ELCEN. Operațiunile sunt necesare pentru verificarea și repararea instalațiilor înainte de sezonul rece.

Astfel de intervenții au loc de peste 60 de ani în sistemul centralizat de termoficare și presupun oprirea temporară a echipamentelor pentru lucrări care nu pot fi realizate în timpul funcționării normale.

„Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie”, transmite sursa citată.

Până la finalizarea lucrărilor, CET Progresul preia o parte din necesarul de energie termică. Soluția permite menținerea furnizării apei calde, însă nu la parametrii obișnuiți în toate zonele afectate.

Situația ar urma să se îmbunătățească și după repornirea unei alte centrale.

ELCEN va reporni CET Grivița începând cu 7 septembrie. Centrala va prelua o parte din necesarul Sectorului 1, ceea ce va contribui și la îmbunătățirea parametrilor de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6.

Intervențiile efectuate în această perioadă au rolul de a pregăti instalațiile pentru lunile reci, când sistemul de termoficare funcționează la capacitate ridicată.

Revizia presupune intervenții la cazane, conducte și alte echipamente complexe. Curățarea instalațiilor, realizarea sudurilor, schimbarea pieselor uzate și efectuarea testelor de presiune necesită oprirea completă a echipamentelor.

„Verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente complexe previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă. Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale”, se mai arată în postare.

Lucrările de mentenanță sunt programate în perioada de vară tocmai pentru ca instalațiile să poată fi verificate și reparate înainte de creșterea consumului de energie termică din sezonul rece.