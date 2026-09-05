Apa caldă furnizată prin sistemul centralizat de termoficare are, conform legislației în domeniu și reglementărilor ANRE, parametri clari de calitate.

La punctul de delimitare – adică acolo unde instalația furnizorului se desparte de cea a blocului – temperatura apei calde de consum trebuie să se încadreze între 55°C și 60°C. Valorile sunt prevăzute în contractul-cadru de furnizare a energiei termice și în standardul de performanță al serviciului public de alimentare cu energie termică.

Furnizorul este obligat să mențină temperatura cât mai constantă, indiferent de consumul instantaneu. În plus, media lunară măsurată la punctul de delimitare nu trebuie să aibă o abatere mai mare de cinci grade în minus. Aceste prevederi protejează consumatorii și stabilesc un minim de confort și de siguranță sanitară.

Este important de reținut că obligația legală se referă la temperatura de la intrarea în bloc, nu neapărat la cea de la robinetul din apartament. Pe traseul intern al clădirii – conducte vechi, distanțe mari, lipsa recirculării sau schimbătoare de căldură defecte – apa poate pierde câteva grade. De aceea, o temperatură scăzută în casă nu înseamnă automat că problema este exclusiv a furnizorului.

Primul pas este măsurarea. Ideal, temperatura se verifică la punctul de delimitare, cu ajutorul administratorului sau al firmei de întreținere a asociației. Dacă nu este posibil, se poate măsura la robinet, după ce apa a curs suficient încât să se stabilizeze temperatura, și se consemnează ora și data.

Apoi, sesizarea se face în scris către asociația de proprietari. Administratorul sau comitetul executiv are obligația să contacteze furnizorul (în București, Compania Municipală Termoenergetica sau operatorul local din alte orașe) și să solicite verificarea parametrilor. Sesizarea trebuie să conțină adresa imobilului, descrierea problemei, eventualele măsurători și solicitarea de remediere.

Dacă răspunsul întârzie sau problema persistă, asociația poate depune o plângere oficială la furnizor și, ulterior, la autoritatea locală care monitorizează serviciul de termoficare. În anumite condiții, prevăzute în contract și în standardul de performanță, consumatorii pot solicita și compensații pentru neasigurarea parametrilor de calitate.

Pe termen scurt, locatarii pot cere asociației să verifice instalația internă a blocului: stare conducte, funcționarea recirculării (dacă există) și eventualele pierderi de căldură. De multe ori, o parte din problemă se regăsește chiar în distribuția din imobil.

Respectarea temperaturii de 55–60°C la intrarea în bloc rămâne obligația legală a furnizorului. Sesizarea documentată și făcută prin asociație este calea corectă prin care locatarii își pot cere drepturile atunci când apa caldă nu mai corespunde standardelor.