Primăria Capitalei a lansat licitația pentru un proiect de aproape 64 de milioane de lei care va schimba aspectul malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și Podul Izvor și va readuce în zonă Podul Calicilor.

Lucrările sunt estimate să dureze 18 luni, iar firmele interesate își pot depune ofertele până la 1 octombrie 2026, ora 15:00.

Contractul are o valoare estimată de 63,96 milioane de lei, fără TVA. Proiectul, deblocat în luna aprilie, este împărțit în două obiective principale: reconstruirea Podului Calicilor și modernizarea malurilor Dâmboviței pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Primul obiectiv presupune construirea de la zero a Podului Calicilor, o nouă legătură pietonală peste Dâmbovița, între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli. Podul va fi amplasat în zona Palatului de Justiție și a Bisericii Domnița Bălașa.

Construcția va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri. Proiectul prevede o structură cu cadru metalic, o platformă din lemn de stejar și balustrade realizate din sticlă securizată.

Al doilea obiectiv vizează amenajarea unei suprafețe de aproximativ 11.000 de metri pătrați de-a lungul Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor.

Una dintre principalele intervenții va consta în extinderea spațiului destinat pietonilor prin construirea unor platforme în consolă, suspendate la aproximativ doi metri deasupra apei.

Proiectul PMB mai prevede amenajarea unei platforme de belvedere în zona Izvor, realizarea unor treceri de pietoni direct pe poduri și reabilitarea debarcaderului și a podului pietonal existent.

Și infrastructura pentru biciclete va fi reconfigurată. Pista existentă, cu o lățime de 1,2 metri, urmează să fie refăcută, în timp ce spațiile verzi vor fi reamenajate, cu păstrarea și completarea vegetației existente.

Zona va primi și mobilier urban nou, inclusiv bănci, rastele pentru biciclete și coșuri de gunoi. Iluminatul public va fi modernizat prin utilizarea tehnologiei LED.

Un alt obiectiv al proiectului este eliminarea barierelor de acces, întregul tronson urmând să fie amenajat astfel încât să poată fi utilizat și de persoanele cu dizabilități.

Contractul va fi atribuit în funcție de cel mai bun raport calitate-preț, iar termenul pentru depunerea ofertelor expiră la 1 octombrie, la ora 15:00.