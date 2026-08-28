Primăria Municipiului București (PMB) vine cu explicații după decizia Consiliului General al Municipiului București de a elimina programul „Voucher Materna”, destinat femeilor însărcinate din Capitală. Municipalitatea susține că măsura are la bază necesitatea reducerii presiunii asupra bugetului și a prioritizării investițiilor considerate urgente.

Programul, lansat în 2018, acorda un sprijin financiar de 2.000 de lei femeilor gravide din București. Potrivit PMB, renunțarea la acesta ar permite economisirea unor fonduri care ar putea fi folosite pentru investiții în infrastructura medicală.

Unul dintre motivele prezentate de administrația Capitalei este legat de existența serviciilor medicale prenatale decontate prin sistemul național de asigurări de sănătate.

Municipalitatea arată că femeile însărcinate au acces, în condițiile stabilite de legislația națională, la consultații, analize, investigații și monitorizarea sarcinii.

„Serviciile medicale prenatale – consultații, analize, investigații și monitorizarea sarcinii – sunt, în condițiile prevăzute de legislația națională, decontate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În aceste condiții, programul municipal ajunsese să finanțeze servicii care erau deja acoperite printr-un program național”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de municipalitate.

PMB pune în balanță și costurile programului „Voucher Materna”. Conform administrației locale, acordarea voucherelor presupunea un efort financiar de aproximativ 25 de milioane de lei în fiecare an.

Calculul pentru un mandat de patru ani ar ridica suma la aproximativ 100 de milioane de lei, bani pe care municipalitatea spune că îi poate redirecționa către alte priorități.

„Programul „Voucher Materna” presupunea un efort bugetar de aproximativ 25 de milioane de lei anual. Pe durata unui mandat de patru ani, acest efort putea ajunge la aproximativ 100 de milioane de lei. Municipiul București are obligația de a-și echilibra finanțele și de a prioritiza investițiile și cheltuielile care răspund unor nevoi reale și urgente”, se mai arată în mesaj.

Administrația Capitalei respinge ideea că eliminarea voucherelor ar reprezenta o diminuare a atenției acordate sănătății mamelor și copiilor. Municipalitatea susține că fondurile economisite vor putea ajunge în sistemul medical aflat în subordinea sa.

Spitalele, maternitățile și secțiile de neonatologie se numără printre domeniile către care ar urma să fie orientate resursele disponibile.

„Resursele disponibile trebuie orientate către spitalele și maternitățile din București, secțiile de neonatologie și infrastructura medicală, acolo unde există în continuare nevoi importante de investiții, modernizare și îmbunătățire a condițiilor pentru pacienți și personalul medical”, mai transmite autoritatea locală.

Decizia de renunțare la „Voucher Materna” a fost luată de Consiliul General al Municipiului București. Programul fusese introdus în 2018 și le oferea femeilor însărcinate din Capitală un sprijin financiar în valoare de 2.000 de lei.

Explicațiile PMB vin în contextul dezbaterilor privind modul în care municipalitatea își gestionează resursele și stabilește prioritățile de cheltuieli. Administrația Capitalei susține că, în actualul context financiar, investițiile în infrastructura medicală reprezintă una dintre direcțiile care necesită alocări de fonduri.