International

Schimbare istorică la Budapesta. Guvernul Ungariei condamna oficial agresiunea Rusiei și susține integritatea Ucrainei

Comentează știrea
Schimbare istorică la Budapesta. Guvernul Ungariei condamna oficial agresiunea Rusiei și susține integritatea UcraineiPeter Magyar. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Oficialii din Ungaria marchează o cotitură radicală în politica sa externă, distanțându-se ferm de linia pro-rusă promovată anterior de fostul prim-ministru Viktor Orbán. În orientările politice oficiale publicate recent, autoritățile ungare au condamnat acțiunile militare ale Moscovei și au reiterat sprijinul clar pentru suveranitatea statului vecin, conform datelor publicate de POLITICO.

Schimbare istorică la Budapesta. Guvernul Ungariei condamna oficial agresiunea Rusiei și susține integritatea Ucrainei

Documentul oficial subliniază pericolele majore pe care le generează acțiunile Kremlinului în regiune. Potrivit textului publicat, comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială. În plus, autoritățile de la Budapesta atrag atenția că Moscova expune minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia a Ucrainei la un pericol grav.

Aceste linii directoare poartă semnătura noului prim-ministru Péter Magyar și stabilesc obiectivele diplomatice ale Ungariei pentru viitoarea Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Angajament ferm pentru integritatea teritorială a Ucrainei

Poziția oficială a guvernului ungar este transpusă direct în documentul strategic destinat reuniunii internaționale. În text se menționează explicit: Ungaria condamna agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional.

De asemenea, poziția Budapestei recunoaște dreptul legitim al Kievului la autoapărare și susține demersurile diplomatice menite să aducă o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung.

Repararea relațiilor cu Bruxelles-ul și deblocarea fondurilor europene

Preluarea puterii de către Péter Magyar a marcat începutul unei etape de reorientare diplomatică, în urma înlăturării lui Viktor Orbán din funcție în primăvara acestui an. Noul premier a întreprins demersuri concrete pentru restabilirea dialogului cu Uniunea Europeană.

Printre primele măsuri s-au numărat obținerea unui acord care a permis deblocarea sumei de 16,4 miliarde de euro din fondurile europene înghețate, precum și renunțarea la veto-ul Ungariei privind rambursarea costurilor pentru armamentul furnizat Ucrainei de statele membre UE. Totodată, la începutul acestei luni, executivul a anunțat o revizuire completă a proiectului nuclear Paks II, un acord semnat de Orbán în 2014 cu gigantul rus Rosatom și finanțat cu până la 10 miliarde de euro de către Moscova.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Pragmatism privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Cu toate că atitudinea față de agresiunea rusă s-a schimbat radical, guvernul condus de Magyar își menține rezervele în ceea ce privește extinderea rapidă a Uniunii Europene. Budapesta continuă să se opună accelerării procedurilor de aderare ale Ucrainei și încearcă să tempereze ritmul negocierilor dintre Bruxelles și Kiev.

În acest context, ministrul de externe Anita Orbán (persoană care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul premier Viktor Orbán) a precizat că decizia finală va aparține cetățenilor. Aceasta a declarat că, în cazul în care negocierile vor fi finalizate, va avea loc un referendum pentru a decide dacă Ungaria este de acord să accepte Ucraina în blocul comunitar.

Stiri calde

09:31 - Generalul succesului militar al României în Războiul Reîntregirii. A acceptat doar bastonul de mareșal, întorcând spa...

09:26 - Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlnire trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zele...

09:19 - Amuletă veche de 1.500 de ani, descoperită în Turcia. Ar putea ascunde un text biblic

09:10 - Ce a dezvăluit Trump despre vizita șefului CIA la Moscova

09:01 - Roșii uscate în ulei de măsline, la borcan. Rețeta care te duce cu gândul la preparatele servite în restaurantele din...

08:56 - Iulian Ditcov, puntea din acte dintre Maricel Păcuraru și Cristian Rizea. Încă o dovadă a parteneriatului

HAI România!

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Proiecte speciale