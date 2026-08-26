Oficialii din Ungaria marchează o cotitură radicală în politica sa externă, distanțându-se ferm de linia pro-rusă promovată anterior de fostul prim-ministru Viktor Orbán. În orientările politice oficiale publicate recent, autoritățile ungare au condamnat acțiunile militare ale Moscovei și au reiterat sprijinul clar pentru suveranitatea statului vecin, conform datelor publicate de POLITICO.

Documentul oficial subliniază pericolele majore pe care le generează acțiunile Kremlinului în regiune. Potrivit textului publicat, comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială. În plus, autoritățile de la Budapesta atrag atenția că Moscova expune minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia a Ucrainei la un pericol grav.

Aceste linii directoare poartă semnătura noului prim-ministru Péter Magyar și stabilesc obiectivele diplomatice ale Ungariei pentru viitoarea Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Poziția oficială a guvernului ungar este transpusă direct în documentul strategic destinat reuniunii internaționale. În text se menționează explicit: Ungaria condamna agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional.

De asemenea, poziția Budapestei recunoaște dreptul legitim al Kievului la autoapărare și susține demersurile diplomatice menite să aducă o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung.

Preluarea puterii de către Péter Magyar a marcat începutul unei etape de reorientare diplomatică, în urma înlăturării lui Viktor Orbán din funcție în primăvara acestui an. Noul premier a întreprins demersuri concrete pentru restabilirea dialogului cu Uniunea Europeană.

Printre primele măsuri s-au numărat obținerea unui acord care a permis deblocarea sumei de 16,4 miliarde de euro din fondurile europene înghețate, precum și renunțarea la veto-ul Ungariei privind rambursarea costurilor pentru armamentul furnizat Ucrainei de statele membre UE. Totodată, la începutul acestei luni, executivul a anunțat o revizuire completă a proiectului nuclear Paks II, un acord semnat de Orbán în 2014 cu gigantul rus Rosatom și finanțat cu până la 10 miliarde de euro de către Moscova.

Cu toate că atitudinea față de agresiunea rusă s-a schimbat radical, guvernul condus de Magyar își menține rezervele în ceea ce privește extinderea rapidă a Uniunii Europene. Budapesta continuă să se opună accelerării procedurilor de aderare ale Ucrainei și încearcă să tempereze ritmul negocierilor dintre Bruxelles și Kiev.

În acest context, ministrul de externe Anita Orbán (persoană care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul premier Viktor Orbán) a precizat că decizia finală va aparține cetățenilor. Aceasta a declarat că, în cazul în care negocierile vor fi finalizate, va avea loc un referendum pentru a decide dacă Ungaria este de acord să accepte Ucraina în blocul comunitar.