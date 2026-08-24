Avion militar Gripen, prăbușit în Ungaria

Un avion militar Gripen al armatei din Ungaria s-a prăbuşit luni lângă localitatea Szolnok, din centrul țării, a anunțat premierul maghiar Péter Magyar pe Facebook.

Șeful guvernului de la Bufapesta a precizat că pilotul a scăpat cu viață în urma accidentului, după ce a reușit să se catapulteze.

Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat victime umane nici la sol şi nici nu s-au produs pagube la infrastructura civilă din locul prăbușirii avionului de vânătoare Gripen.

Motivele incidentului în urma căruia aparatul militar s-a prăbușit nu sunt deocamdată cunoscute.

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a precizat că ministrul Apărării de la Budapesta, Romulusz Ruszin-Szendi, va oferi informaţii cu privire la accidentul aviatic în scurt timp.

Ministrul Apărării se afla în drum spre fața locului, iar o anchetă privind cauza accidentului era în curs de desfășurare, a mai spus premierul Péter Magyar.

„Conform unui raport preliminar, nu au existat răniți și nu au existat pagube la infrastructura civilă”, a scris Magyar pe Facebook.

„Pilotul se află într-o ambulanță, este în viață”, a declarat ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, într-un videoclip pe Facebook.

Ungaria, stat membru NATO, deține și operează 18 avioane de vânătoare JAS 39 Gripen, cu baza în Kecskemet.

Reamintim că și în anul 2015, un Gripen maghiar s-a prăbușit în centrul Ungariei din cauza unei defecțiuni tehnice.

Pilotul s-a catapultat, iar avionul a fost ulterior reparat.

JAS 39 Gripen este un avion de vânătoare multirol, conceput pentru misiuni precum:

apărare aeriană și interceptarea altor aeronave;

atacarea unor ținte terestre;

recunoaștere;

misiuni de sprijin pentru forțele terestre.

Denumirea JAS vine de la Jakt, Attack, Spaning, adică vânătoare, atac și recunoaștere în suedeză.

Avionul de vânătoare Gripen a fost dezvoltat în Suedia de Saab și a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Suedeze în anii 1990. Este proiectat pentru a fi relativ ușor de întreținut și poate opera inclusiv de pe piste scurte și anumite porțiuni de drumuri amenajate, o caracteristică importantă pentru doctrina militară suedeză.

Cele mai cunoscute variante sunt:

Gripen C/D – versiunea modernizată, cu un singur loc (C) sau două locuri (D);

– versiunea modernizată, cu un singur loc (C) sau două locuri (D); Gripen E/F – generația mai nouă, cu avionică și senzori modernizați, capacitate mai mare de armament și autonomie îmbunătățită.

Gripen E este considerat un avion de generația 4++, nu un avion stealth de generația a cincea precum F-35.