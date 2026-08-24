Actualitate Breaking news

Avion militar Gripen, prăbușit în Ungaria

Comentează știrea
Avion militar Gripen, prăbușit în UngariaSursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un avion militar Gripen al armatei din Ungaria s-a prăbuşit luni lângă localitatea Szolnok, din centrul țării, a anunțat premierul maghiar Péter Magyar pe Facebook.

Pilotul de pe avionul militar Gripen a supraviețuit

Șeful guvernului de la Bufapesta a precizat că pilotul a scăpat cu viață în urma accidentului, după ce a reușit să se catapulteze.

Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat victime umane nici la sol şi nici nu s-au produs pagube la infrastructura civilă din locul prăbușirii avionului de vânătoare Gripen.

Motivele incidentului în urma căruia aparatul militar s-a prăbușit nu sunt deocamdată cunoscute.

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a precizat că ministrul Apărării de la Budapesta, Romulusz Ruszin-Szendi, va oferi informaţii cu privire la accidentul aviatic în scurt timp.

Ministrul Apărării a mers la locul accidentului

Ministrul Apărării se afla în drum spre fața locului, iar o anchetă privind cauza accidentului era în curs de desfășurare, a mai spus premierul Péter Magyar.

„Conform unui raport preliminar, nu au existat răniți și nu au existat pagube la infrastructura civilă”, a scris Magyar pe Facebook.

„Pilotul se află într-o ambulanță, este în viață”, a declarat ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, într-un videoclip pe Facebook.

Ungaria, stat membru NATO, deține și operează 18 avioane de vânătoare JAS 39 Gripen, cu baza în Kecskemet.

Reamintim că și în anul 2015, un Gripen maghiar s-a prăbușit în centrul Ungariei din cauza unei defecțiuni tehnice.

Pilotul s-a catapultat, iar avionul a fost ulterior reparat.

Ce sunt avioanele Gripen și cine le produce

JAS 39 Gripen este un avion de vânătoare multirol, conceput pentru misiuni precum:

  • apărare aeriană și interceptarea altor aeronave;
  • atacarea unor ținte terestre;
  • recunoaștere;
  • misiuni de sprijin pentru forțele terestre.

Denumirea JAS vine de la Jakt, Attack, Spaning, adică vânătoare, atac și recunoaștere în suedeză.

Avionul de vânătoare Gripen a fost dezvoltat în Suedia de Saab și a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Suedeze în anii 1990. Este proiectat pentru a fi relativ ușor de întreținut și poate opera inclusiv de pe piste scurte și anumite porțiuni de drumuri amenajate, o caracteristică importantă pentru doctrina militară suedeză.

Cele mai cunoscute variante sunt:

  • Gripen C/D – versiunea modernizată, cu un singur loc (C) sau două locuri (D);
  • Gripen E/F – generația mai nouă, cu avionică și senzori modernizați, capacitate mai mare de armament și autonomie îmbunătățită.

Gripen E este considerat un avion de generația 4++, nu un avion stealth de generația a cincea precum F-35.

Stiri calde

13:53 - Peste jumătate de milion de euro la pensionare. Recordul incredibil plătit de o companie de stat

13:46 - Programul primei etape din Cupa României

13:39 - Constantin Toma anunță că nu va mai candida din partea PSD

13:28 - Electronicele vechi, la mare căutare. Motivul este neașteptat și ține de securitate

13:19 - PPE și Renew Europe, scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen în cazul Fritz. România riscă să piardă 770 de mil...

13:13 - Smart shopping pentru familii: cum arată coșul eficient de Back to School în 2026

HAI România!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Proiecte speciale