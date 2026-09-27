Premierul desemnat Siegfried Mureșan a explicat de ce Cătălin Predoiu, ministru în Cabinetul Bolojan, nu se regăsește în echipa propusă pentru noul Guvern și cum a ajuns Andreea Chiș să fie nominalizată pentru Ministerul Justiției.

În cazul lui Predoiu, Mureșan a precizat că acesta nu și-a exprimat disponibilitatea de a continua în noul Executiv, în timp ce propunerea pentru portofoliul Justiției îi aparține și are la bază activitatea publică a fostei judecătoare.

În Cabinetul propus de Siegfried Mureșan, Ministerul Afacerilor Interne este atribuit lui Mircea Abrudean, în timp ce portofoliul Justiției revine unei persoane independente politic, Andreea Chiș. Lista depusă la Parlament cuprinde 16 ministere.

În ceea ce o privește pe fosta judecătoare Andreea Chiș, premierul desemnat a spus că nominalizarea îi aparține și că a urmărit activitatea acesteia în spațiul public.

„Îi cunosc activitatea, am văzut cu toţii şi documentarele din justiţie în care domnia sa a vorbit cu convingere, cu argumente foarte bune şi cu curaj privind situaţia din Justiţie. Cred că cunoaşte extrem de bine situaţia, cred că poate relua dialogul cu magistraţii şi cred că poate duce la o îmbunătăţire a cadrului legal astfel încât statul de drept să funcţioneze mai bine în România, astfel încât justiţia să fie înfăptuită mai rapid şi corect şi astfel încât încrederea în actul judecătoresc să fie sporită. Domnia sa este propunerea mea şi îmi asum această responsabilitate”, a precizat premierul desemnat.

Mureșan și-a exprimat aprecierea față de faptul că liderii celor trei partide care susțin coaliția guvernamentală au decis să susțină propunerea sa pentru Ministerul Justiției.

Premierul desemnat a precizat că Andreea Chiș este independentă politic și că această independență ar urma să fie păstrată pe durata mandatului.

„Doamna Chiş este independentă din punct de vedere politic şi va rămâne independentă pe întreaga durată a exercitării mandatului, fiindcă vreau un ministru al Justiţiei independent pentru o justiţie independentă”, a conchis premierul desemnat.

Andreea Chiș figurează în lista oficială a Cabinetului propus de Siegfried Mureșan ca ministru independent al Justiției.

Parlamentul a stabilit calendarul procedurii de învestire. Miniștrii propuși vor fi audiați în comisiile permanente ale celor două Camere luni și marți, iar votul final va avea loc în plenul reunit al Parlamentului.

Luni, 28 septembrie: audierile miniștrilor propuși, între 14:00 și 20:00.

Marți, 29 septembrie: continuarea audierilor, între 10:00 și 20:00.

Miercuri, 30 septembrie: ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru votul de învestitură, de la ora 13:00.