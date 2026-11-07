Aproape 1.500 de cetățeni UE, în pericol să-și piardă drepturile de ședere în Marea Britanie. Ministerul britanic de Interne a fost dat în judecată de organizația the3million, după ce aproape 1.500 de cetățeni ai Uniunii Europene au fost informați că statutul de rezidență primit după Brexit le fusese acordat din greșeală. Acțiunea a fost depusă vineri, 6 noiembrie 2026, la Înalta Curte din Regatul Unit. Organizația susține că autoritățile au restrâns drepturile unor persoane fără respectarea garanțiilor prevăzute în Acordul de retragere a Marii Britanii din UE.

Organizația the3million, care apără interesele cetățenilor europeni din Regatul Unit, a inițiat o acțiune în justiție împotriva Ministerului britanic de Interne, după apariția mai multor cazuri în care statutul de rezidență acordat după Brexit a fost contestat de autorități.

Persoanele afectate primiseră anterior statutul de pre-settled, care le permitea să locuiască legal în Marea Britanie după retragerea țării din Uniunea Europeană. Ulterior, unii dintre beneficiari au primit notificări prin care erau informați că aprobarea inițială fusese acordată în mod eronat.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, aproape 1.500 de cetățeni europeni au fost afectați de această politică.

Organizația contestă modul în care Ministerul de Interne a decis să restrângă sau să retragă drepturile persoanelor vizate.

În documentele depuse la instanță, reprezentanții the3million susțin că autoritățile britanice nu au respectat anumite obligații asumate prin Acordul de retragere privind Brexit-ul.

Este vorba despre garanțiile procedurale care trebuie aplicate atunci când sunt luate decizii ce afectează dreptul de ședere al cetățenilor europeni. Printre acestea se numără posibilitatea de a contesta decizia și obligația unei evaluări a proporționalității măsurii.

O asemenea analiză ar trebui să țină cont inclusiv de situația persoanelor care și-au organizat viața în Marea Britanie bazându-se pe statutul acordat inițial.

Organizația susține că retragerea drepturilor fără aceste verificări poate avea consecințe importante asupra vieții de familie și asupra stabilității persoanelor afectate.

Unul dintre cazurile prezentate privește un inginer în vârstă de 33 de ani, de origine italiană și braziliană, care locuiește la Londra din 2018.

Autoritățile britanice i-au comunicat că statutul de rezidență acordat anterior nu ar fi trebuit aprobat.

În urma acestei interpretări, bărbatul putea continua să locuiască în Regatul Unit, însă soția sa, cetățean brazilian, nu beneficia de același drept.

Decizia a fost ulterior revocată, după formularea unor obiecții. Un alt caz semnalat organizației the3million este cel al unei femei care lucrează în sistemul public de sănătate britanic, NHS, și urmează studii doctorale în stomatologie. Aceasta a declarat că notificarea primită de la Ministerul de Interne i-a „dat viaţa peste cap”.

În octombrie 2026, Ministerul britanic de Interne a acceptat o nouă interpretare în cazul persoanelor care au dobândit cetățenia italiană prin principiul jure sanguinis, bazat pe descendență. Potrivit acestei poziții, dacă solicitantul prezintă documentele necesare pentru a demonstra cetățenia italiană obținută prin descendență, autoritățile acceptă că persoana respectivă este cetățean italian de la naștere.

Anterior, mai multor persoane de origine braziliană care dețineau cetățenia italiană li se comunicase că statutul de rezidență fusese aprobat din greșeală.

Motivul invocat era faptul că, la depunerea cererii, acestea nu prezentaseră un pașaport italian, ci declaraseră că au cetățenie italiană. Schimbarea de interpretare a determinat reconsiderarea unor situații individuale.

Monique Hawkins, director general interimar al organizației the3million, a criticat procedura aplicată de Ministerul britanic de Interne.

Aceasta consideră că autoritățile nu pot restrânge drepturile unor persoane fără să le ofere posibilitatea unei evaluări corecte și a contestării deciziei.

„Ministerul de Interne pune carul înaintea boilor. Le refuză oamenilor garanţiile prevăzute de acordul de retragere - o evaluare echitabilă şi dreptul la apel - pe motiv că, potrivit acestuia, aceştia nu sunt în mod evident acoperiţi de acord. Este ca şi cum ai spune că cineva nu are nevoie de un proces pentru că este «în mod evident» vinovat”.

Hawkins a afirmat că modificarea poziției autorităților în privința cetățenilor italieni care au dobândit cetățenia prin descendență demonstrează că ministerul își poate revizui practicile atunci când sunt identificate erori.

Nu este prima acțiune în justiție care privește modul în care autoritățile britanice aplică drepturile de rezidență stabilite după Brexit.

În 2022, Ministerul de Interne a fost chemat în instanță de organismul independent de supraveghere creat pentru a verifica respectarea Acordului de retragere.

Instituția avea responsabilitatea de a urmări dacă drepturile cetățenilor europeni sunt protejate conform angajamentelor asumate de Regatul Unit.

Noua acțiune inițiată de the3million vizează procedurile prin care autoritățile britanice au restrâns drepturi acordate anterior unor cetățeni europeni.