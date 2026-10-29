Sport

Liverpool elimină Chelsea la penalty-uri și se califică în sferturile Cupei Ligii Angliei

Liverpool elimină Chelsea la penalty-uri și se califică în sferturile Cupei Ligii Angliei
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare.

Liverpool și Chelsea, la egalitate după 90 de minute

După 90 de minute, cele două formații au fost la egalitate, 1-1, astfel că soarta calificării s-a decis de la punctul cu var.

Partida a fost echilibrată, iar cele două echipe au marcat în prima repriză, ambele goluri venind din penalty. Chelsea a deschis scorul în minutul 40, prin Morgan Rogers, care a transformat lovitura de la 11 metri și le-a oferit londonezilor avantajul pe tabelă.

Replica formației FC Liverpool nu a întârziat. Doar trei minute mai târziu, în minutul 43, „cormoranii” au beneficiat de un penalty, transformat de Cody Gakpo. Atacantul a restabilit egalitatea înainte de pauză, iar scorul de 1-1 s-a menținut până la finalul timpului regulamentar.

Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente
Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente
Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria
Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria

A doua repriză, fără goluri

Cum niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie din acțiune în repriza secundă, calificarea a fost decisă la loviturile de departajare. Seria execuțiilor a fost tensionată, ambele formații având dificultăți în transformarea tuturor penalty-urilor.

Liverpool

Liverpool / foto: FB

Liverpool a ratat două lovituri, prin Tsimikas și Gravenberch, însă jucătorii săi au reușit să înscrie de alte șase ori, suficient pentru a obține victoria. De partea cealaltă, Chelsea a avut trei execuții ratate, prin Barco, Emegha și Fofana, și a transformat doar cinci lovituri de la 11 metri.

FC Liverpool a câștigat la limită, 6-5, la penalty

În cele din urmă, FC Liverpool s-a impus cu 6-5 la penalty-uri și a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după un duel în care diferența dintre cele două formații a fost făcută de execuțiile de la punctul cu var.

Victoria le permite „cormoranilor” să continue parcursul în competiție, în timp ce Chelsea părăsește Cupa Ligii după un meci în care a fost aproape de calificare, dar a cedat în seria decisivă a loviturilor de departajare.

Stiri calde

08:25 - Trump și Obama, în ofensivă înainte de alegeri. Congresul SUA, miza confruntării

08:19 - Trei zile de doliu în Spania, pentru cei 68 de morți. Se cere demisia lui Sanchez și a ministrului Transporturilor

08:13 - Coreea de Nord a lansat aproximativ 10 rachete balistice. Seulul își intensifică supravegherea

08:01 - Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente

07:55 - Meloni schimbă regulile bugetului înainte de alegeri. Familiile și apărarea primesc miliarde de euro

07:55 - De la 1 noiembrie, scade TVA la căldură. Calculul care arată cu cât se reduce factura

HAI România!

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Proiecte speciale