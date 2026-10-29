FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare.

După 90 de minute, cele două formații au fost la egalitate, 1-1, astfel că soarta calificării s-a decis de la punctul cu var.

Partida a fost echilibrată, iar cele două echipe au marcat în prima repriză, ambele goluri venind din penalty. Chelsea a deschis scorul în minutul 40, prin Morgan Rogers, care a transformat lovitura de la 11 metri și le-a oferit londonezilor avantajul pe tabelă.

Replica formației FC Liverpool nu a întârziat. Doar trei minute mai târziu, în minutul 43, „cormoranii” au beneficiat de un penalty, transformat de Cody Gakpo. Atacantul a restabilit egalitatea înainte de pauză, iar scorul de 1-1 s-a menținut până la finalul timpului regulamentar.

Cum niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie din acțiune în repriza secundă, calificarea a fost decisă la loviturile de departajare. Seria execuțiilor a fost tensionată, ambele formații având dificultăți în transformarea tuturor penalty-urilor.

Liverpool a ratat două lovituri, prin Tsimikas și Gravenberch, însă jucătorii săi au reușit să înscrie de alte șase ori, suficient pentru a obține victoria. De partea cealaltă, Chelsea a avut trei execuții ratate, prin Barco, Emegha și Fofana, și a transformat doar cinci lovituri de la 11 metri.

În cele din urmă, FC Liverpool s-a impus cu 6-5 la penalty-uri și a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după un duel în care diferența dintre cele două formații a fost făcută de execuțiile de la punctul cu var.

Victoria le permite „cormoranilor” să continue parcursul în competiție, în timp ce Chelsea părăsește Cupa Ligii după un meci în care a fost aproape de calificare, dar a cedat în seria decisivă a loviturilor de departajare.