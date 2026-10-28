International

Apel la guvern de uniune națională în Israel, după alegerile terminate indecis

Apel la guvern de uniune națională în Israel, după alegerile terminate indecis
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Din cuprinsul articolului

E timpul să lăsăm egoul deoparte: Netanyahu și Eisenkot trebuie să formeze un guvern de unitate, scrie Shir Perets într-un comentariu din The Jerusalem Post.

Alegerile din Israel, rezultat indecis

Alegătorii din Israel au votat, iar reprezentanții lor aleși trebuie acum să interpreteze rezultatul și să formeze un guvern funcțional.

Israelienii s-au prezentat la urne în număr extraordinar marți, obținând un rezultat electoral care, conform sondajelor inițiale la ieșirea din urne, nu a lăsat nici prim-ministrului Benjamin Netanyahu, nici liderul Yashar, Gadi Eisenkot, o cale clară pentru formarea unui guvern.

Proiecțiile plasează ambele blocuri în jurul pragului de 50 și ceva de locuri, partidele arabe apropiindu-se încet de un număr istoric de 20 de locuri.

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Cifrele sunt preliminare, iar distribuția finală a locurilor s-ar putea schimba încă. Cu toate acestea, ele ridică o întrebare pe care niciunul dintre lideri nu o poate evita cu ușurință: Ce se întâmplă când două tabere politice rivale ies în urma unor alegeri fără majoritatea parlamentară necesară pentru a guverna?

Guvern de uniune națională, o posibilă soluție

O posibilitate este un guvern de unitate națională care să-i reunească pe Netanyahu și Eisenkot.

Adevărul este că politicienii mint, iar politicienii israelieni nu fac excepție.

Însă există unele idealuri de la care nu ne putem abate într-o lume post-7 octombrie, iar următorul Knesset nu se poate instala în poziția de a fi ținut ostatic de o singură facțiune, fie ea haredim (ultra-ortodocsă) sau arabi.

Eisenkot și Netanyahu trebuie să formeze un adevărat guvern de unitate.

Soluția este simplă: Eisenkot și Netanyahu trebuie să-și lase deoparte diferențele pentru a forma un guvern.

Miticul guvern sionist larg despre care am auzit atât de mult. Șansa este aici, la îndemâna noastră.

Singurul obstacol este egoul omului.

Același ego, apropo, care a văzut mii de voturi distruse pentru că partidele prea mici au refuzat să accepte situația și să se retragă.

Prea frumos ca să fie adevărat.

De ce compromisuri ar fi nevoie în Israel

Un astfel de aranjament ar necesita compromisuri semnificative din partea ambilor lideri, care și-au petrecut campania prezentând viziuni contradictorii pentru viitorul Israelului.

Pentru Eisenkot, intrarea într-un guvern alături de Netanyahu ar ridica întrebări dificile cu privire la angajamentele sale din campanie, în special criticile sale la adresa conducerii prim-ministrului și a responsabilității guvernului pentru eșecurile din jurul masacrului din 7 octombrie.

Pentru Netanyahu, parteneriatul cu Eisenkot ar necesita negocieri cu un rival politic a cărui ascensiune a contestat dominația Likud și ai cărui susținători au cerut schimbări majore în ceea ce privește conducerea și prioritățile țării.

Aceste diferențe nu pot fi pur și simplu respinse ca animozitate personală sau ego politic. Ele privesc întrebări fundamentale legate de responsabilitate, instituții democratice, securitate națională și direcția statului.

Prezență foarte ridicată la vot, în Israel

Prezența ridicată la vot, raportată la 77,7%, a demonstrat importanța acordată alegătorilor competiției. Dar participarea singură nu poate rezolva dezacordurile reflectate în calculele parlamentare rezultate.

Adevărata unitate pare prea frumoasă ca să fie adevărată. După toate prin care a trecut țara noastră, poate cineva cu adevărat să facă compromisuri? Să gândească în afara propriei persoane și să facă ceea ce este mai bine pentru țară.

Negocierile care urmează vor testa nu numai disponibilitatea celor doi lideri de a face compromisuri, ci și dacă partidele lor respective și potențialii parteneri de coaliție sunt pregătiți să accepte un astfel de aranjament.

Alegătorii Israelului au participat la procesul democratic. Responsabilitatea de a interpreta rezultatul și de a-l traduce într-un guvern funcțional trece acum în seama reprezentanților lor aleși.

Rămâne o întrebare deschisă dacă un guvern de unitate Netanyahu-Eisenkot își poate asuma această responsabilitate. Ceea ce au arătat clar alegerile de marți este că niciunul dintre lideri nu poate rezolva impasul politic al țării doar prin declarații de victorie.

Eisenkota fost în guvern, alături de Netanyahu

Precedentul cooperării există deja.

Eisenkot a servit în guvernul de urgență al lui Netanyahu din timpul războiului, după 7 octombrie, înainte de a pleca alături de Benny Gantz în iunie 2024.

Această experiență a demonstrat că rivalii politici pot participa la același guvern în timpul unei crize naționale.

Ei trebuie pur și simplu să realizeze că, chiar și fără rachete, ne aflăm într-o criză.

Indiferent dacă votul a fost exprimat pentru Netanyahu sau Eisenkot, noi, poporul, am votat pentru stabilitate.

Am votat pentru pace și unitate.

Depinde de ei să le realizeze.

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