Autoritățile din Germania investighează o posibilă serie de acte de sabotaj după ce un dispozitiv suspect a fost descoperit joi seară într-o stație electrică din Dormagen, oraș situat în landul Renania de Nord-Westfalia, între Köln și Düsseldorf, potrivit DPA. O revendicare a atacului deschide ipoteza unui atac de terorism ecologist.

Obiectul a fost găsit de un trecător, iar poliția a anunțat că verificările tehnice sunt încă în desfășurare. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, dispozitivul ar putea fi un mecanism destinat lansării unor proiectile.

Anchetatorii au primit și o scrisoare prin care o persoană își asumă responsabilitatea pentru incident. Mesajul face referire și la alte cazuri de sabotaj investigate în Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă toate incidentele au aceeași sursă.

Publicația Bild a relatat că în Dormagen ar fi fost descoperite dispozitive pentru lansarea unor rachete artizanale, prevăzute cu temporizatoare și fire de cupru. Poliția nu a confirmat oficial aceste informații.

Forțele de ordine din Germania verifică în prezent și alte stații electrice din regiune, pentru a determina dacă au fost amplasate dispozitive similare. Până acum, nu au fost identificate alte pagube, cu excepția celor înregistrate la o stație din Bergheim, la vest de Köln.

Acolo, persoane necunoscute au amplasat marți cabluri peste liniile electrice aeriene, cu scopul aparent de a provoca un scurtcircuit. Ulterior, au fost descoperite mai multe dispozitive de lansare.

Un incident asemănător a fost raportat și în Brandenburg, în apropierea centralei Jänschwalde. Peste zece dispozitive artizanale, concepute pentru a proiecta materiale conductoare către liniile de înaltă tensiune, au fost găsite în zonă. Operatorul rețelei a precizat că incidentul nu a provocat întreruperi de energie.

Anchetatorii suspectează că incidentele din Bergheim și Jänschwalde au fost acte de sabotaj motivate de obiective anticonstituționale.

O publicație germană a primit o scrisoare de revendicare în cazul incidentului din Brandenburg.

Autorul susține că a acționat singur și invocă drept motiv „suferința incomensurabilă” provocată de utilizarea combustibililor fosili. Totuși, autenticitatea revendicării și legătura autorului cu atacul nu au fost confirmate.