Monden

Cum fac față celebritățile hate-ului online: adevărul din culise

Comentează știrea
Cum fac față celebritățile hate-ului online: adevărul din culiseDepresie. Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

În era rețelelor sociale, vedetele se confruntă aproape inevitabil cu criticile și hate-ul online. Platformele precum Instagram, Twitter, TikTok sau Facebook permit fanilor să interacționeze direct cu celebritățile, dar creează și un spațiu în care judecata publicului poate fi necruțătoare.

Comentariile ironice, atacurile directe sau campaniile de hate pot avea efecte asupra sănătății mentale și imaginii publice, motiv pentru care artiștii dezvoltă strategii pentru a face față negativității.

Cum gestionează vedetele criticile

O abordare frecventă printre vedetele internaționale este ignorarea comentariilor răutăcioase și concentrarea pe susținătorii lor. Actrița Emma Watson a dezvoltat o strategie prin care separă mesajele constructive de atacurile gratuite, evitând să lase negativitatea să influențeze starea sa emoțională.

Laptop

Laptop. Sursa foto: dreamstime.com

Acest tip de filtrare permite vedetelor să se concentreze pe proiectele artistice și cariera lor, fără a fi afectate de fiecare opinie negativă care apare online.

Jurnaliștii de la The Sun s-au speriat după ce au văzut imaginile cu Dan Petrescu
Jurnaliștii de la The Sun s-au speriat după ce au văzut imaginile cu Dan Petrescu
Ordinul emis aduce o schimbare importantă pentru pensionari. Florin Manole a explicat pas cu pas ce a modificat CNPP
Ordinul emis aduce o schimbare importantă pentru pensionari. Florin Manole a explicat pas cu pas ce a modificat CNPP

Alte vedete aleg să transforme atacurile în subiect de umor. Taylor Swift, de exemplu, a folosit deseori ironia și satirele subtile în postările sale pentru a răspunde criticilor. Această strategie nu doar că detensionează situația, dar le permite artiștilor să păstreze controlul asupra narațiunii publice, evitând escaladarea conflictului.

Vedetele apelează tot mai des la instrumentele tehnice ale platformelor sociale pentru a limita impactul mesajelor abuzive. Selena Gomez, de exemplu, folosește funcțiile de filtrare a comentariilor pe Instagram, blocând mesajele toxice și reducând expunerea la hate.

Selena

Selena Gomez. Sursa: arhiva evz

Această strategie reprezintă o formă de protecție activă, menită să păstreze sănătatea mentală și să asigure un mediu online mai sigur pentru interacțiunea cu fanii.

Alte strategii

Unele vedete aleg să fie deschise cu publicul despre experiențele lor cu hate-ul online. Dwayne „The Rock” Johnson a discutat despre criticile primite și despre modul în care acestea l-au motivat să devină mai rezilient. Prin transparență și autenticitate, artiștii construiesc o conexiune mai puternică cu publicul, demonstrând că nici celebritatea nu îi ferește de judecată, dar modul în care reacționezi contează.

Ariana Grande

Ariana Grande. Sursa foto Arhiva EVZ

Gestionarea hate-ului online nu ține doar de imagine, ci și de sănătatea mentală. Vedetele internaționale apelează frecvent la psihologi sau consilieri specializați în social media pentru a învăța tehnici de reziliență.

Acest suport profesional ajută la prevenirea anxietății, depresiei sau stresului cauzat de expunerea constantă la negativitate. Exemplele lui Selena Gomez, Ariana Grande sau Kim Kardashian arată că sprijinul specializat este esențial în menținerea echilibrului emoțional și în gestionarea criticilor online.

Unele vedete, motivate de critici

  • Beyoncé a folosit critici online ca motivație pentru a-și perfecționa spectacolele și albumele, fără să se lase afectată de comentariile negative.
  • Rihanna a învățat să ignore trolling-ul și să se concentreze pe comunitatea de fani, prioritizând interacțiunea pozitivă.
  • Lady Gaga a dezvoltat strategii de coping împreună cu consilieri pentru a face față comentariilor dure și pentru a proteja sănătatea mentală.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:32 - Musk investește masiv în republicani: America e pierdută dacă democrații câștigă
10:25 - Cum a arătat cel mai lung show de artificii din lume. A doborât toate recordurile
10:10 - Jurnaliștii de la The Sun s-au speriat după ce au văzut imaginile cu Dan Petrescu
09:59 - 2 ianuarie 1990. Ion Iliescu stopează proiectele lui Ceaușescu, de la Casa Poporului la dezvoltarea Zonei Libere Port...
09:50 - Piese vestimentare care au rezistat în timp și continuă să fie purtate
09:35 - Ordinul emis aduce o schimbare importantă pentru pensionari. Florin Manole a explicat pas cu pas ce a modificat CNPP

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale