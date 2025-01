Monden Filmul care a înnebunit America, deși este detestat de critici







Noul film de acțiune "Flight Risk" al lui Mel Gibson s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări estimate la 16 milioane de dolari, în doar două weekend-uri.

Producția a costat 25 de milioane de dolari, deși a primit un scor devastator din partea criticilor. În prezent, este la 25% pe Rotten Tomatoes, un site celebru care oferă recenzii și evaluări pentru filme și seriale TV.

Filmul produs de Lionsgate îi are în rolurile principale pe Mark Wahlberg, Michelle Dockery și Topher Grace într-o poveste despre un șerif american care transportă un mafiot devenit informator prin sălbăticia Alaskăi. Zborul se dovedește anevoios atunci când pilotul se dovedește a avea un motiv ascuns.

Încasări uriașe pentru "Mufasa: Regele Leu"

Producția Disney "Mufasa: Regele Leu" a coborât pe locul al doilea, câștigând aproximativ 8,7 milioane de dolari în plus din cinematografe. Încasările sale din Statele Unite se ridică la 221,1 milioane de dolari, în timp ce în străinătate a vândut bilete în valoare de 405 milioane de dolari.

De asemenea, comedia "Sony One of Them Days" a coborât o poziție, pe locul al treilea, cu 8 milioane de dolari. Keke Palmer și cântăreața SZA joacă în filmul produs de Issa Rae, în rolul unor colege de cameră care se străduiesc să plătească chiria sau riscă evacuarea după ce un prieten le risipește banii.

„Vaiana 2”, un succes

„Sonic the Hedgehog 3” de la Paramount a rămas pe locul al patrulea, cu 5,5 milioane de dolari în al şaselea weekend. Acest film pentru copii a avut încasări de 226 de milioane de dolari în America de Nord şi 446 de milioane de dolari în întreaga lume, devenind astfel filmul cu cele mai mari încasări din serie, peste „Sonic” din 2020 (319 milioane de dolari) şi continuarea din 2022 „Sonic the Hedgehog 2” (405 milioane de dolari).

Filmul Disney „Vaiana 2” a completat top 5 cu 4,1 milioane de dolari, ajungând la venituri de 448 de milioane de dolari după nouă săptămâni pe marele ecran. Continuarea animată, care a fost iniţial dezvoltată ca o serie Disney+, a depăşit 1 miliard de dolari în vânzări globale de bilete.