Învierea lui Hristos. Mel Gibson, detalii despre filmul la care lucrează de aproape un deceniu

Mel Gibson a oferit noi informații despre continuarea filmului său de succes din 2004, The Passion of the Christ, în cadrul unui interviu recent cu Joe Rogan.

Regizorul a dezvăluit că lucrarea la proiectul mult așteptat, intitulat The Resurrection of the Christ, va începe probabil în 2026 și că filmul va explora teme profunde și complexe. Gibson a discutat despre viziunea sa pentru acest proiect ambițios, care promite să adâncească povestea biblică, incluzând evenimente esoterice și din alte dimensiuni.

Mel Gibson detaliază planurile pentru continuarea „The Passion of the Christ"

Mel Gibson a discutat despre continuarea mult așteptată a filmului său din 2004, The Passion of the Christ, într-un interviu cu Joe Rogan. Cineastul a precizat că filmările la The Resurrection of the Christ ar putea începe în 2026, menționând că proiectul necesită o pregătire amplă. De asemenea, a explicat că acest proiect, la care lucrează alături de scenaristul Randall Wallace, este unul extrem de ambițios.

Un scenariu unic, bazat pe teme profunde

Gibson a oferit detalii despre scenariul filmului, subliniind că povestea va include teme esoterice și profunde, cum ar fi "căderea îngerilor" și "coborârea în iad". Regizorul a explicat că, pentru a reda corect aceste teme, trebuie să exploreze "alte dimensiuni". În ceea ce privește castul, Gibson a confirmat intenția de a-l readuce pe Jim Caviezel în rolul lui Iisus, dar cu ajutorul tehnologiei pentru a-l întineri.

Un proiect ambițios cu mari provocări

Gibson a subliniat că The Resurrection of the Christ va fi un proiect extrem de ambițios, cu o poveste care va începe la doar trei zile după crucificarea lui Iisus. Regizorul și actorul a menționat că filmul va acoperi teme complexe, inclusiv "căderea îngerilor" și va continua până la moartea ultimului apostol. Deși Gibson este conștient de complexitatea acestui proiect, el este determinat să înfrunte provocările necesare pentru realizarea unui film memorabil, conform dailywire.