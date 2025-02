O apariție surpriză la Premiile Grammy. Cine a boicotat ceremonia

Premiile Grammy 2025 au avut loc la Los Angeles, unde Beyoncé a câștigat pentru prima dată premiul pentru Albumul anului, precum și Cel mai bun album country cu Cowboy Carter.

Kendrick Lamar a obținut trofee în toate categoriile la care a fost nominalizat, inclusiv Cântecul și Înregistrarea anului. Premiul pentru Albumul anului a fost înmânat de membrii Departamentului de Pompieri din Los Angeles, în semn de recunoaștere a eforturilor lor în combaterea incendiilor din oraș.

Trevor Noah a deschis pentru a cincea oară spectacolul cu un omagiu pentru orașul Los Angeles după incendii. Acesta s-a axat pe ajutorarea în caz de incendiu și pe dificultatea prin care a trecut orașul, afirmând: „În ciuda tuturor devastărilor, spiritul oraşului a ieşit la iveală”.

Fostul prezentator al emisiunii „Daily Show” a început monologul său atât prin ironizarea celebrităților din public, cât și a câtorva persoane din administraţia Trump.

Majoritatea premiilor au fost oferite în timpul ceremoniei e dinaitea galei, iar spectacolul găzduit de Justin Tranter a debutat cu „Bridge Over Troubled Water”, cu Yolanda Adams, Wayne Brady, Scott Hoying, Deborah Cox, Angélique Kidjo şi Taj Mahal. Joe Bonamassa, Muni Long şi Béla Fleck s-au numărat printre artiștii care au cântat în timpul pre-spectacolului.

CEO-ul The Recording Academy, Harvey Mason jr, a urcat pe scenă și a vorit despre rezistența de care a dat dovadă Los Angeles în urma incediilor.

„În acest an, vom onora şi marea putere a muzicii de a inspira, de a vindeca şi de a uni. Din cauza incendiilor recente care au devastat Los Angeles-ul, vom recunoaşte, de asemenea, rezistenţa comunităţii noastre şi îi vom sărbători pe primii noştri respondenţi şi vom face tot posibilul să ridicăm acest oraş pe care îl iubim”, a declarat acesta.

Sabrina Carpenter şi Charli XCX au primit, la începutul ceremoniei de premiere, primele lor premii Grammy. Cu toate acestea, Sabrina Carpenter nu a fost prezentă pentru a-și ridica trofeul pentru Cel mai bun spectacol pop solo pentru „Espresso” şi Cea mai bună înregistrare remixată pentru „Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”.

Charli XCX a câştigat premiile Grammy la categoriile Cea mai bună înregistrare pop dance pentru „Von dutch” şi Cel mai bun album dance/electronic şi Cel mai bun pachet de înregistrare pentru „Brat”.

Kendrick Lamar a câștigat cinci premii Grammy pentru piesa „Not Like Us”, la categoriile Înregistrarea anului, Cântecul anului, Cea mai bună interpretare rap, Cel mai bun cântec rap și Cel mai bun videoclip. Astfel, Lamar ajunge la un total de 22 de premii Grammy în carieră.

În cadrul ceremoniei, artistul a dedicat victoria la categoria Înregistrarea anului orașului Los Angeles, în urma incendiilor care au afectat comunitatea.

De asemenea, Lamar și-a extins recordul pentru cele mai multe victorii la categoria Cea mai bună interpretare rap, ajungând la șapte premii.

Kendrick Lamar now has 22 total Grammy awards in his career after “Not Like Us” sweeps the #Grammys winning all five categories it was nominated in.

🏆 SONG OF THE YEAR 🏆 RECORD OF THE YEAR 🏆 BEST RAP SONG 🏆 BEST RAP PERFORMANCE 🏆 BEST MUSIC VIDEO pic.twitter.com/3WZjFQzV73

— XXL Magazine (@XXL) February 3, 2025