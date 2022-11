Grammy Awards 2023. Șansele de câștig ale lui Kendrick Lamar și Beyonce. Cine sunt rivalii lor

Recording Academy a anunţat lista nominalizărilor la premiile Grammy 2023, care vor avea loc pe 6 februarie. Beyonce este aritista cu cele mai multe nominalizări. Diva a lansat în iulie albumul „Renaissance” și a obținut 88 de nominalizări, la egalitate cu soţul ei Jay-Z.

Beyonce a reușit să fie mai admirată ca rapperul Kendrick Lamar, care a obţinut opt nominalizări, apoi Adele şi cântăreaţa pop, rock şi country Brandi Carlile, care a primit şapte.

Adele, Bad Bunny, ABBA, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo şi Harry Styles sunt alți artiști care speră să câștige „albumul anului”. Categoria „cântecul anului” este disputată de Gayle cu „abcdefu”, Lizzo cu „About Damn Time”, Taylor Swift cu „All Too Well (10 Minute Version)”, Harry Styles cu „As It Was”, Steve Lacy cu „Bad Habit”, Beyoncé cu „Break My Soul”, Adele cu „Easy On Me”, DJ Khaled cu „God Did”, Kendrick Lamar cu „The Heart Part 5” şi Bonnie Rait cu „Just Like That”.

Transmisă pe 6 februarie de pe Crypto.com Arena din Los Angeles, ediţia a 65-a a premiilor Grammy vine și cu surprize noi, Recording Academy, între care „autorul/compozitorul anului”, „cea mai bună muzică de joc video”, precum şi un premiu special al „cântecului pentru progres social”, potrivit News.

O nouă surpriză la Premiile Grammy 2023

Premiile Grammy, cel mai important eveniment din industria muzicală din Statele Unite, au anunţat miercuri că adaugă o categorie pentru a onora cea mai bună coloană sonoră de jocuri video. Premiul „cea mai bună coloană sonoră pentru jocuri video şi alte media interactive” face parte din cele cinci noi categorii care vor fi anunţate la cea de-a 65-a ceremonie Grammy, în 2023, alături de cea pentru „cel mai bun autor-compozitor al anului” şi „cel mai bun album de poezie rostit”.

„Prioritatea absolută a Academiei este de a reprezenta eficient genurile muzicale pe care le servim şi, în fiecare an, aceasta presupune să ne ascultăm membrii şi să ne asigurăm că regulile şi liniile directoare reflectă industria noastră în continuă schimbare”, a declarat, într-un comunicat, Harvey Mason Jr, preşedintele Recording Academy.