Netflix readuce în această toamnă unul dintre serialele romantice care au reușit să depășească rapid publicul obișnuit al genului. „Nimeni nu vrea asta”, cunoscut internațional drept „Nobody Wants This”, revine pe 22 octombrie cu zece episoade noi și continuă povestea lui Joanne, interpretată de Kristen Bell, și a lui Noah, jucat de Adam Brody.

Primele imagini din sezonul 3 arată că relația lor intră într-o etapă diferită. Joanne și Noah se mută împreună, în timp ce personajele din jurul lor trec prin propriile schimbări. Morgan începe să aibă tot mai mult succes profesional, iar relația dintre ea și Sasha continuă să fie complicată de o atracție pe care cei doi nu au reușit încă să o confrunte direct.

În distribuție apar și numeroase nume noi. Sarah Silverman o interpretează pe rabinul Eden, profesoara cursului de introducere în iudaism, iar Andrew Rannells intră în rolul lui Sebastien, rivalul lui Joanne de la cursul de conversie. Lor li se alătură Avan Jogia, Poorna Jagannathan, Keyla Monterroso Mejia, Sadie Sandler, Stephanie Koenig și Steven Weber.

Surpriza vine însă chiar din partea creatoarei serialului. Erin Foster apare pentru prima dată în fața camerelor în propria producție și o interpretează pe Nicole, un personaj prezentat drept o versiune haotică și autodistructivă a persoanei care Joanne ar fi putut deveni dacă viața sa ar fi luat o altă direcție.

Succesul „Nimeni nu vrea asta” s-a văzut încă din primele zile ale serialului. Primul sezon a debutat în 2024 pe locul al doilea în clasamentul global Netflix al serialelor în limba engleză, cu 10,3 milioane de vizionări. Doar o săptămână mai târziu, producția a urcat pe prima poziție și a ajuns la 15,9 milioane de vizionări în acea perioadă de raportare.

Succesul nu s-a oprit după momentul lansării. Potrivit datelor Netflix, sezonul 1 a ajuns în Top 10 în 89 de țări și a petrecut în total opt săptămâni în clasamentul global al platformei.

Al doilea sezon a continuat seria rezultatelor bune. După lansare, acesta s-a menținut timp de două săptămâni pe primul loc în clasamentul Netflix al serialelor în limba engleză și a acumulat 18 milioane de vizionări în primele 11 zile. A intrat în Top 10 în 82 de țări și a reușit inclusiv să readucă primul sezon în clasamentul global.

Succesul a avut și un efect mai puțin previzibil. Kristen Bell povestea că și-a dat seama cât de mult depășise producția publicul tradițional al comediilor romantice după ce a început să întâlnească oameni care îi spuneau că descoperiseră serialul la recomandarea propriilor tați. Actrița a remarcat că producția reușise să atragă surprinzător de mulți bărbați, nu doar publicul asociat de obicei cu genul rom-com.

Înainte să devină „Nobody Wants This”, producția a purtat un titlu foarte diferit. Numele inițial era „Shiksa”, termen de origine idiș folosit pentru o femeie care nu este evreică și care apare inclusiv în povestea primului sezon.

Povestea din serial este inspirată, în linii mari, chiar de viața lui Erin Foster. Creatoarea s-a îndrăgostit de Simon Tikhman, care provenea dintr-o familie evreiască, iar ulterior a trecut prin procesul de convertire la iudaism. Experiențele trăite în această perioadă au devenit una dintre principalele surse de inspirație pentru producție.

Există însă o diferență importantă între realitate și serial. Soțul lui Foster nu este rabin, ci lucrează în industria muzicală. Noah trebuia inițial să semene mult mai mult cu acesta, însă producătorul Steven Levitan, creatorul „Modern Family”, a considerat că povestea avea nevoie de o miză mai puternică. Transformarea personajului într-un rabin a făcut ca relația cu o femeie care nu era evreică să capete un conflict mult mai pronunțat.

Mai mult, Simon Tikhman nici măcar nu știa că soția sa vânduse un proiect inspirat de povestea lor înainte ca lucrurile să fie deja puse în mișcare. Fiind o persoană discretă, acesta nu a fost inițial încântat de ideea ca relația lor să ajungă pe micul ecran. Foster a ajuns chiar să tergiverseze scrierea scenariului, în speranța că proiectul va fi abandonat, însă producția a mers mai departe.

Pentru ca elementele religioase să fie prezentate cât mai credibil, echipa a lucrat și cu rabinul Steve Leder în calitate de consultant. Legătura lui cu povestea era una specială: Erin Foster trecuse chiar prin procesul de convertire la iudaism în cadrul sinagogii sale.

După două sezoane în care diferențele dintre Joanne și Noah au reprezentat una dintre principalele surse de conflict, noul sezon începe cu cei doi într-un punct mult mai stabil. Joanne a decis la finalul sezonului trecut să se convertească la iudaism, în timp ce Noah ajunsese la concluzia că vrea să fie alături de ea indiferent de alegerea pe care aceasta o va face.

În sezonul 3, relația lor trece la următoarea etapă, iar cei doi se mută împreună. Producătorii au descris atmosfera noilor episoade printr-o expresie neobișnuită: sezonul trebuia să se simtă „ca șampania”, iar ideile care nu se potriveau acestei direcții au fost eliminate din scenariu.

În același timp, Morgan începe să își construiască propria carieră și se apropie de statutul unei personalități media, în timp ce Sasha ajunge din nou singur. Schimbarea complică relația dintre cei doi, pentru că atracția lor nu mai poate fi ignorată la fel de ușor.

„Nimeni nu vrea asta” ajunge astfel la sezonul 3 după ce a pornit de la o poveste personală pe care însăși creatoarea serialului s-a temut, la un moment dat, să o transforme în ficțiune. Aproape doi ani după debutul pe Netflix, producția care a intrat în Top 10 în zeci de țări revine pe 22 octombrie cu o poveste în care Joanne și Noah nu mai încearcă doar să afle dacă pot forma un cuplu, ci cum arată viața lor atunci când aleg să rămână împreună.