⁠Tzanca Uraganu nu vrea să se bage ANAF în banii de dedicații. „Împărțim banii la 20 de oameni”

Tzancă Uraganu recunoaște că banii de dedicații nu prea sunt impozitați, nu de alta, dar nu știe ce să declare. Nu pentru că nu știe câți bani ia, ci pentru că ei se împart.

Încasările maneliștilor, mai ales cele din dedicații au fost mereu subiect de controversă. Nu de alta, dar impozitarea lor se dovedește a fi o provocare. Mai ales că nici maneliștii nu par să știe exact ce trebuie să declare. ”Primim și noi dedicații și împărțim la 20 de persoane. Ce să declar?!

Că nu înțeleg. Declar, dacă e nevoie, dar ce să declar?! Păi dacă îmi dă cineva 1000 de euro, împărțit la 10 cât vine?! Că eu trebuie să declar 1000 de euro? Sau să declar că împărțim la 10 sau 15 câți suntem?! Mai iau eu ceva în plus că este normal, dar în rest, împărțim în mod egal”, a explicat Tzancă Uraganu.

Dacă în ceea ce privește situația cu dedicațiile, lucruri sunt în ceață, cu privire la youtube, cântărețul spune altceva. ”S-a spus despre mine că am fentat, că am făcut nu știu ce cu fiscul că am fentat cu youtube-ul. Cu melodiile și încasările de pe youtube. Dar acolo este totul transparent, nu ai cum să fentezi nimic, este totul la vedere”, a mai spus interpretul.

Solistul a explicat că se fac bani buni de pe platformele cum este youtube. Dar și contorizarea este pe măsură. ”Eu chiar am spus, că la un moment dat s-a vorbit despre încasări de 2 milioane de euro și că n-aș fi plătit taxe.

Dar acolo se vede totul clar, și toate impozitele au fost plătite la zi, pas cu pas, fără nicio greșeală”, a mai spus Tzancă Uraganu. Manelistul este unul dintre cei mai solicitați cântăreți de muzică de petrecere, drept urmare și încasările lui sunt pe măsură.