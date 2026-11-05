Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a tranșat definitiv procesul intentat de Asociația Bankwatch România – Filiala Cluj, care viza blocarea construcției gazoductului Tuzla – Podișor. Instanța supremă a decis miercuri în favoarea statului român, respingând acțiunea prin care se încerca stoparea acestei infrastructuri energetice de importanță națională și europeană. Proiectul este esențial pentru preluarea și introducerea în sistemul de transport a gazelor naturale extrase din Marea Neagră, anunță Mediafax.

Prin decizia nr. 4768/2026, pronunțată pe 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul principal formulat de Bankwatch Cluj, dar și recursul incident depus de Transgaz. Litigiul a vizat autorizația de construire a magistralei energetice.

În acest dosar, statul român a fost reprezentat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., alături de Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Decizia Înaltei Curți menține hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Cluj în mai 2025. La acel moment, judecătorii au admis excepția prescripției dreptului material la acțiune.

ONG-ul depusese mai multe plângeri prealabile succesive cu același obiect, la intervale diferite, încercând să păstreze deschisă posibilitatea de a ataca în instanță autorizațiile și de a bloca derularea lucrărilor. Judecătorii au constatat însă că termenul legal pentru o astfel de acțiune fusese depășit.

Gazoductul Tuzla – Podișor reprezintă o investiție de peste 500 de milioane de euro, având o lungime de aproximativ 308 kilometri. Conducta este deja finalizată și pusă în funcțiune de către Transgaz încă din toamna anului trecut.

Această magistrală va lega resursele din perimetrul Neptun Deep de Sistemul Național de Transport. Proiectul din Marea Neagră presupune o investiție de 4 miliarde de euro, derulată de OMV Petrom și Romgaz, iar primele cantități de gaze sunt așteptate să intre în sistem până la finalul primului semestru din 2027.

Oficialii din energie au atras atenția asupra riscurilor pe care le implică încercările repetate de blocare a proiectelor majore de infrastructură.

„Orice întârziere a acestui proiect ar fi însemnat întârzierea accesului României la o resursă proprie, cu impact direct asupra securității energetice și asupra costurilor pe care le suportă consumatorii și economia. Acțiunile de acest tip, care vizează blocarea sau întârzierea unor proiecte de infrastructură energetică deja avansate și care respectă procedurile legale, generează costuri suplimentare, consumă resurse administrative și judiciare și întârzie punerea în valoare a resurselor proprii. În final, cei care suportă consecințele sunt românii – prin prețuri mai ridicate și printr-o dependență mai mare de importuri”, au transmis oficialii Ministerului Energiei.

Conducerea Ministerului Energiei a subliniat că aducerea gazelor la țărm rămâne un obiectiv prioritar pentru economia națională.

„În ceea ce privește proiectul Neptun Deep, prioritățile mele rămân aceleași: să aducem gazele din Marea Neagră în economia românească, să consolidăm securitatea aprovizionării, fără a avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător și să creăm premisele unor tarife mai mici pentru consumatori și industrie. Mulțumesc echipelor juridice de la Transgaz și Ministerul Energiei pentru rigoarea cu care au gestionat acest dosar”, a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.