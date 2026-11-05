Ministerul Finanțelor a demarat oficial discuțiile pentru redactarea proiectului de buget aferent anului 2027. Ministrul de resort, Alexandru Nazare, a explicat că noua abordare se bazează pe date concrete, responsabilitate și o evaluare strictă a posibilităților reale de finanțare ale statului, având ca obiectiv menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

Procesul de fundamentare a bugetului se desfășoară prin intermediul platformei eBuget NG, un sistem digital dezvoltat prin PNRR. Până în prezent, majoritatea ordonatorilor principali de credite au transmis datele preliminare privind limitele de cheltuieli, însă procesul de completare a informațiilor rămâne în derulare.

”O nouă paradigmă în gestionarea sustenabilă a finanţelor publice, prin modul de construcţie a bugetului României: decizii bazate pe date complete, cheltuieli justificate şi resurse reale. Am început concret, în şedinţa de Guvern de azi, discuţiile pentru construcţia bugetului pe anul 2027. Am prezentat nota Ministerului Finanţelor privind stadiul introducerii datelor de către ministere şi celelalte instituţii în platforma eBuget NG, noul sistem informatic realizat prin PNRR, prin intermediul căruia construim bugetul anului viitor şi estimările pentru perioada 2028 - 2030”, a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, 49 din cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat au depus propunerile inițiale. Instituțiile care înregistrează întârzieri au primit termene clare pentru finalizarea raportărilor legate de investiții, fonduri europene și cheltuieli de personal.

”Este un pas important la acest moment, iar datele privind investiţiile, fondurile europene, cheltuielile de personal şi programele bugetare sunt încă în curs de completare. Unele instituţii sunt avansate, altele trebuie să recupereze întârzierile. Am cerut finalizarea şi transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, iar până miercuri, 11 noiembrie, verificarea şi completarea datelor pentru toate sursele de finanţare şi componentele solicitate”, a menţionat Nazare.

În această fază a pregătirilor, autoritățile vor analiza oportunitatea fiecărui program în parte. Proiectele care nu mai justifică alocarea de resurse financiare vor fi eliminate din schema de finanțare începând cu anul 2027.

”Digitalizarea bugetului trebuie să însemne o fundamentare mai bună a deciziilor şi un nivel mai ridicat de asumare. Noua platformă ne permite să analizăm transparent solicitările instituţiilor, justificările programelor şi necesarul pentru investiţii. Avem nevoie să ştim ce obligaţii sunt deja asumate, cât costă continuarea proiectelor şi ce rezultate susţine fiecare alocare”, menţionează Nazare.

Ministerul Finanțelor subliniază că cererile introduse de instituții în platformă nu devin automat alocări finale. Propunerile finale privind limitele de cheltuieli vor fi configurate în funcție de veniturile estimate și aprobat ulterior de Guvern.

”Solicitările introduse în platformă nu reprezintă automat alocări aprobate. Bugetul pentru 2027 trebuie construit pornind de la ceea ce putem realist finanţa, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului. Miza depăşeşte distribuirea sumelor între instituţii. Un buget credibil pentru 2027, alături de rezultatele execuţiei din acest an, sunt esenţiale în evaluările agenţiilor de rating de la începutul anului viitor. Menţinerea disciplinei şi respectarea angajamentelor pot crea, ulterior, condiţiile pentru îmbunătăţirea perspectivei de la negativă la stabilă. Aceasta este o posibilitate pe care trebuie să o susţinem continuu prin rezultate, nu un obiectiv garantat”, explică ministrul.

Nivelul ridicat al împrumuturilor de stat afectează capacitatea de finanțare a sectorului privat. De aceea, consolidarea bugetară este văzută drept un pas esențial pentru refacerea echilibrului macroeconomic și eliberarea de resurse către mediul de afaceri.

”Reducem deficitul pentru a crea condiţii mai bune de finanţare şi dezvoltare a economiei. Când statul se împrumută foarte mult, absoarbe resurse care ar putea finanţa investiţii private şi menţine presiunea asupra costului banilor”, mai adaugă Nazare, el subliniind că consolidarea credibilă poate diminua această presiune şi poate lăsa mai mult spaţiu pentru finanţarea companiilor.

Anul 2027 marchează încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență, moment în care economia României va depinde și mai mult de capacitatea internă de colectare și de atragerea de capital privat.

”Responsabilitatea perioadei următoare este să construim un buget credibil, care poate fi executat, care susţine investiţiile şi care întăreşte încrederea în economia României”, arată Nazare.