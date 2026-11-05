Instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este privită favorabil de 54,1% dintre românii intervievați într-un sondaj INSCOP Research. Aceștia sunt de acord că învestirea noului Executiv reprezintă un pas pozitiv, deoarece pune capăt crizei politice. În schimb, atunci când vine vorba despre durata mandatului, diferența dintre opinii este mult mai mică.

Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, 31,1% dintre respondenți nu consideră că instalarea Guvernului a încheiat criza, iar 14,8% nu au oferit un răspuns.

Cercetarea a fost realizată în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Răspunsurile diferă în funcție de opțiunea politică și de categoria de populație. Acordul cu afirmația că instalarea Guvernului Niculescu pune capăt crizei politice este mai ridicat în rândul votanților PSD și PNL, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii medii și al angajaților din sectorul public.

O proporție mai mare de opinii contrare se regăsește în rândul votanților AUR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu educație primară și al angajaților din sectorul privat.

În ceea ce privește durata mandatului, 46,8% dintre participanții la sondaj estimează că Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028. Alți 40,1% nu împărtășesc această perspectivă, în timp ce 13,1% nu au răspuns.

Încrederea în menținerea actualului Executiv până în 2028 este mai ridicată în rândul votanților PSD și PNL și al persoanelor de peste 60 de ani.

În schimb, dezacordul față de acest scenariu apare mai frecvent în rândul votanților USR și AUR, al respondenților cu vârste între 18 și 44 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București și din marile orașe.