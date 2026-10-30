Executivul a decis prelungirea cadrului legal care oferă companiei naționale de transport al energiei electrice posibilitatea de a aplica măsuri excepționale pentru a proteja piața energetică națională. Decizia vine în contextul în care autoritățile consideră necesară menținerea unor instrumente de siguranță, deși acestea nu au fost activate până în prezent, conform Digi 24.

Potrivit reprezentanților Executivului, actul normativ a fost aprobat recent în cadrul ședinței de guvern.

"A fost aprobată Hotărârea privind prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern 782 din 2026 pentru punerea în aplicare a unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică. Astfel, executivul a prelungit cu 30 de zile până la 30 noiembrie 2026 posibilitatea ca Transelectrica să pună în aplicare măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică.

Sunt măsuri preventive, sunt şi acum în vigoare, până la momentul actual nu a fost necesar să fie puse în aplicare de către Transelectrica, bet acest normativ este necesar", a anunţat, vineri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Prelungirea vizează o perioadă suplimentară de 30 de zile, menținând valabilitatea normelor care ar fi expirat la sfârșitul lunii octombrie. Cadrul legal oferă instrumentele necesare în situațiile în care integritatea Sistemului Electroenergetic Național este pusă în pericol.

În baza legislației prelungite, operatorul național de transport are la dispoziție o serie de pârghii pe care le poate aplica gradual, în funcție de gravitate și conform unei ordini stricte de prioritate.

Printre principalele acțiuni vizate se numără utilizarea unor unități de producție care funcționează pe combustibil alternativ, activarea grupurilor energetice trecute în rezervă tehnică, diminuarea sau suspendarea capacităților destinate interconexiunii la export, precum și impunerea unor limite etapizate privind consumul de electricitate pentru marii consumatori industriali.

Reprezentanții Guvernului au ținut să sublinieze caracterul preventiv al acestor reglementări. "Este doar un cadru normativ, repet", subliniază reprezentantul Executivului.