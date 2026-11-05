Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi majorate în 2027, însă nu a putut confirma dacă indexarea va intra în vigoare de la 1 ianuarie și nici ce procent va avea. În privința salariului minim, o decizie este așteptată după negocierile cu sindicatele și patronatele, programate în luna noiembrie. Șeful Guvernului a exclus, totodată, posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite, afirmând că statul trebuie să reducă risipa și să îmbunătățească încasările bugetare. Premierul a prezentat și măsurile pregătite pentru sezonul rece, printre care menținerea reglementării tarifelor la gaze până la 31 martie 2027 și direcționarea mai eficientă a ajutoarelor pentru plata energiei electrice.

Întrebat dacă pensionarii vor primi venituri mai mari de la 1 ianuarie 2027 și la ce procent ar putea ajunge majorarea, Luca Niculescu a confirmat că pensiile vor crește anul viitor. Premierul nu a oferit însă detalii despre valoarea indexării sau data exactă de la care aceasta va fi aplicată.

Șeful Executivului a povestit că discută frecvent cu pensionarii din cartierul în care locuiește, care îl întreabă când vor primi mai mulți bani.

„Înțeleg această preocupare. Am vecini în cartierul în care locuiesc, care sunt pensionari, cu care discut în fiecare dimineață, înainte să merg la birou. Și nu pot să le dau decât același răspuns pe care vi-l dau dumneavoastră. Va exista o mărire a pensiilor în 2027. Nu pot acum să mă angajez asupra procentului și asupra calendarului, până când nu avem toate cifrele despre care vorbeam, dar vă promit că le vom avea destul de repede. Evident că vrem să fie una pe care oamenii să o simtă cât mai bine în buzunare, dar suntem într-o situație încă destul de complexă, ca să nu spun complicată”, a declarat Luca Niculescu.

Anunțul vine după doi ani în care pensiile nu au beneficiat de indexarea generală prevăzută de lege. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, în urma măsurilor adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Legea nr. 360/2023 prevede că pensiile sunt indexate în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea formulei a fost însă suspendată prin măsurile fiscal-bugetare adoptate în ultimii ani.

Majorarea pensiilor în 2027 este inclusă și în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu. Aplicarea acesteia depinde de identificarea resurselor financiare necesare și de respectarea angajamentelor asumate pentru reducerea deficitului.

Marți, premierul afirmase, într-un interviu acordat TVR, că indexarea ar putea avea loc cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Joi seara, acesta nu a mai confirmat data, explicând că Guvernul trebuie să finalizeze calculele bugetare.

În privința salariului minim, premierul a anunțat că Guvernul va convoca în luna noiembrie Consiliul Național Tripartit, la care vor participa reprezentanții Executivului, sindicatelor și patronatelor.

Luca Niculescu a spus că a discutat deja cu principalele confederații sindicale, iar valoarea salariului minim va fi stabilită după încheierea negocierilor.

„Este o discuție pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederații sindicale. Va continua împreună cu sindicatele și patronatele, în Consiliul Național Tripartit, o reuniune pe care o vom convoca foarte curând, în această lună, și la sfârșitul ei vom putea spune cu cât se mărește salariul”, a afirmat Niculescu.

Întrebat dacă salariul minim brut ar putea ajunge la aproximativ 5.000 de lei, șeful Guvernului a vorbit despre necesitatea unor venituri adecvate pentru angajați, dar și despre situația finanțelor publice și a companiilor.

„Nu este ceva care ține numai de Guvern. În Consiliul Național Tripartit, după cum am spus, fac parte și patronatele. Noi trebuie să ținem cont de toate aceste sensibilități. Evident că sunt primul care își dorește ca lefurile să fie cât mai potrivite cu nivelul de muncă pe care îl fac oamenii, dar să nu uităm de unde venim, de la ce deficit venim și ce consolidare fiscală trebuie să facem și unde ne aflăm în context internațional”, a explicat prim-ministrul.

Niculescu a spus că Executivul trebuie să găsească un echilibru între creșterea veniturilor populației și reducerea deficitului bugetar. El a invocat riscul ca România să ajungă în incapacitate de plată, situație care ar impune măsuri și mai dure.

„Vom ține cont, în primul rând, de ce își doresc oamenii și vom încerca să mergem pe această linie de echilibru, ca, pe de o parte, să rămânem în traiectoria cunoscută și la care ne-am angajat, pentru că, dacă România intră în incapacitate de plată, ajustarea va fi și mai dură și va fi și mai greu pentru toată lumea. Dar, în același timp, să ne gândim la oamenii din această țară care, încă o dată, după doi ani în care au suferit relativ mult, să nu mai sufere”, a spus premierul.

Întrebat dacă poate garanta majorarea salariului minim, Niculescu a evitat să ofere un răspuns categoric și a explicat că Guvernul așteaptă rezultatele negocierilor și datele finale privind situația bugetară.

„Acest răspuns vi-l dau după ce avem discuțiile în Consiliul Național Tripartit și, mai ales, atunci când vom ști cum stăm cu datele fiscal-bugetare. Vedeți că în fiecare zi avem date noi, dar nu avem datele finale. Avem prudența care, evident, vine de la Ministerul Finanțelor, avem dorințele legitime ale oamenilor de a trăi mai bine și vă asigur că vom face tot ce putem în acest sens. Dar nu vreau să dau cifre de care, după aceea, s-ar putea să nu reușim să ne ținem”, a afirmat premierul.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei, nivel aplicat de la 1 iulie 2026, după majorarea de la 4.050 de lei.

Construcția bugetului de stat pentru 2027 reprezintă una dintre principalele sarcini ale Guvernului până la sfârșitul anului, potrivit lui Luca Niculescu.

Premierul a explicat că viitorul buget trebuie să respecte angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și, în același timp, să țină cont de dificultățile cu care se confruntă populația după doi ani de scumpiri și majorări fiscale.

„Avem nevoie de un buget pe care să îl putem prezenta, care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare cu care ne-am angajat în fața Comisiei Europene. Avem agențiile de rating care vin în ianuarie, în februarie și în martie. În același timp, trebuie să fie un buget care să răspundă și nevoilor românilor”, a declarat premierul.

Șeful Executivului consideră că populația nu mai poate suporta alte majorări de taxe, după creșterea TVA și a altor impozite.

„Românii sunt după doi ani dificili, după doi ani în care prețurile au crescut, după doi ani în care au existat creșteri de TVA și alte taxe. Cred că este greu să mai vii cu alte măsuri de genul acesta. Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să strângă el însuși cureaua, să combată marea evaziune și după aceea să se gândească la alte impozite sau taxe pentru cetățeni. Dar nu este ceva la care vrem să ne gândim”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a indicat că prioritățile Guvernului sunt îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și reducerea cheltuielilor inutile. El a recunoscut că există în continuare o diferență importantă între sumele care ar trebui încasate din taxe și impozite și cele care ajung efectiv la buget.

Niculescu a susținut însă că ANAF și-a îndeplinit planul de încasări în acest an, chiar dacă economia nu a evoluat potrivit estimărilor inițiale.

„ANAF-ul, în acest an, a colectat conform planului, în condițiile în care produsul intern brut a cunoscut o scădere. Vom vedea cât va fi la finalul anului, dar noi începuserăm anul cu o previziune de creștere economică, creștere economică ce nu s-a întâmplat. ANAF-ul și-a făcut planul. Asta înseamnă o colectare bună, dar evident că e nevoie de mult mai mult”, a spus Niculescu.

Printre măsurile avute în vedere se numără conectarea terminalelor POS la casele de marcat, pentru o monitorizare mai bună a tranzacțiilor și o fiscalizare mai eficientă. Premierul a amintit și proiectele de digitalizare realizate împreună cu Ministerul Finanțelor și responsabilii guvernamentali din domeniul inteligenței artificiale.

„Eu sunt convins că la anul colectarea va fi și mai bună decât a fost anul acesta și suntem obligați să facem asta. După cum ziceam, nu mai putem crește taxe și impozite sau introduce taxe și impozite noi, când te uiți la cât de greu o duc românii în momentul de față. Deci colectare mai bună și o cheltuire eficientă a banilor statului. Trebuie, în primul rând, să aplicăm reformele pe noi, cei care suntem în aparatul de stat, și după aceea să ne mai gândim la alte măsuri”, a afirmat premierul.

Pentru sezonul rece, Guvernul pregătește măsuri menite să limiteze impactul facturilor la energie asupra populației și companiilor.

Luca Niculescu a confirmat că mecanismul de reglementare a tarifelor la gaze naturale pentru populație va fi menținut până la 31 martie 2027. De asemenea, Executivul intenționează să păstreze măsurile privind acciza la motorină și să analizeze o direcționare mai eficientă a voucherelor pentru energia electrică.

„Aș vorbi puțin despre măsurile la care ne-am gândit și la care suntem pe cale să ne gândim pentru această iarnă, pentru că, după cum spuneați, facturile sunt importante. Păstrăm măsurile pentru acciza la motorină, păstrăm și vedem cum putem ținti mai bine voucherele pentru energie electrică, păstrăm reglementarea tarifelor la gaz până la 31 martie”, a declarat premierul.

Mecanismul de protecție a tarifelor pentru consumatorii casnici de gaze este prevăzut de OUG nr. 12/2026 și se aplică în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Pentru energia electrică, schema actuală de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili presupune acordarea unui tichet lunar de 50 de lei pentru plata facturilor. Potrivit legislației în vigoare, măsura este aplicabilă până la 31 decembrie 2026.

Premierul a spus că Executivul analizează cum pot fi direcționate mai eficient ajutoarele către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. În paralel, Ministerul Energiei pregătește soluții pentru reducerea costurilor suportate de companii, în condițiile în care prețurile ridicate la energie afectează competitivitatea firmelor și locurile de muncă.

„Ne gândim la scheme care să sprijine nu numai pe românii cei mai vulnerabili, deși cu siguranță că la ei ne gândim în primul rând, dar și companiile, pentru că fără companii care funcționează, fără companii care sunt competitive nu ai locuri de muncă. Vedem ce s-a întâmplat, vedem că locurile de muncă au scăzut”, a declarat premierul.

Niculescu a mai spus că Guvernul discută cu reprezentanții mediului privat despre posibilitatea încheierii unor contracte de furnizare a energiei pe termen mediu și lung, care să ofere firmelor prețuri mai avantajoase.

„I-am solicitat Ministerului Energiei să lucreze împreună cu colegii din Guvern, dar și din mediul privat. Am avut ieri o întâlnire foarte bună cu reprezentanții unor camere de comerț, să vedem ce soluții pot găsi împreună, poate pe termen lung, să vedem cum pot face contracte pe termen mediu, contracte care să le asigure o energie la un preț cât mai bun. Pentru că, dacă tu te apuci să cumperi energia de azi pe mâine, sigur că te va costa mai mult decât dacă te gândești la un contract care să fie pe luni bune sau pe ani buni”, a explicat Luca Niculescu.

Întrebat despre posibilitatea supraimpozitării profiturilor excepționale obținute de unele companii energetice și de bănci, premierul nu a anunțat o decizie. Acesta a spus că așteaptă propunerile Ministerului Energiei și că Guvernul analizează inclusiv exemplele aplicate în alte state europene.

„Întotdeauna te poți inspira din exemplele bune ale altor țări, dar aici, după cum am spus, am discutat cu ministrul Energiei, aștept să vină cu propunerile pentru ca românii să sufere cât mai puțin în această iarnă. După cum am mai spus și atunci când domnul președinte mi-a făcut onoarea de a-mi încredința formarea unui guvern, nu am promis miracole, dar ce promit însă este o respectare judicioasă a felului în care cheltuim banul public”, a conchis premierul.