Amenințările cu bombă transmise joi către mai multe aeroporturi din Italia sunt semnate de „luptătorii Statului Masculin”, o mișcare rusă ultranaționalistă, cunoscută pentru pozițiile sale misogine și antifeministe. Mesajele au fost trimise prin e-mail și conțin amenințări cu explozii la bordul unor aeronave, potrivit agenției ANSA.

unul dintre mesajele primite de autorități se încheie cu următoarea formulare: „Explozia va avea loc peste 60 de minute. Astăzi cerul vostru va fi roșu”.

Semnătura indică organizația „Mujskoe Gosudarstvo”, denumită în limba rusă Statul Masculin. Gruparea a fost fondată de Vladislav Pozdniakov și este interzisă pe teritoriul Rusiei.

În mesajele transmise, autorii susțin că acțiunile lor vor rămâne în istorie și lansează amenințări la adresa societății pe care o descriu drept dominată de feminism. „Regimul vostru feminist își va aminti pentru totdeauna”, se arată în unul dintre e-mailuri.

Mișcarea a apărut în 2016, inițial ca o comunitate închisă pe platforma rusească VKontakte, creată de Vladislav Pozdniakov, fost culturist. Organizația promovează idei ultranaționaliste și patriarhale, se opune feminismului și a fost asociată cu acțiuni de hărțuire desfășurate în mediul online.

În octombrie 2021, un tribunal din Nijni Novgorod a declarat gruparea organizație extremistă și a dispus interzicerea activității sale în Rusia.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca alertele false din ultimele zile să facă parte dintr-o acțiune coordonată la nivel european. Presa italiană relatează că cel puțin 18 zboruri au fost vizate, șase dintre acestea având legătură cu Italia.

Autoritățile au activat mecanismele de cooperare internațională pentru identificarea serverelor folosite la transmiterea mesajelor și a adreselor IP ale expeditorilor. Primele informații arată că e-mailurile ar fi fost trimise de pe conturi compromise sau prin servicii care permit protejarea identității utilizatorilor, precum Proton Mail.

Alertele au vizat joi și două curse care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

O amenințare cu bombă a fost transmisă pentru cursa Wizz Air Milano–București. Aeronava a aterizat la Otopeni, iar echipele SRI au efectuat verificări, fără să descopere obiecte sau elemente suspecte. Până în prezent, nu există informații care să confirme dacă mesajul primit de autorități poartă aceeași semnătură ca e-mailurile trimise aeroporturilor din Italia.

O altă alertă a vizat un avion al companiei Air Serbia, care efectua cursa Belgrad–București. Aeronava a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă joi, la ora 15:20, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.

Ulterior, reprezentanții CNAB au anunțat încheierea verificărilor și au transmis că echipele de intervenție nu au identificat elemente care să confirme existența unui pericol real.