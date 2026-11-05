Economie

Creditele s-ar putea scumpi în Republica Moldova. Banca Națională majorează dobânda-cheie la 11%, pe fondul inflației în creștere

Creditele s-ar putea scumpi în Republica Moldova. Banca Națională majorează dobânda-cheie la 11%, pe fondul inflației în creștereSursa foto: Pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Creditele pentru populație și mediul de afaceri din Republica Moldova s-ar putea scumpi. Asta după ce Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis să majoreze cu două puncte procentuale rata de bază, până la 11% anual. Anterior, după ajustarea din 17 septembrie, aceasta era de 9%. Măsura este menită să tempereze presiunile inflaționiste și să stimuleze economisirea în detrimentul consumului.

Prin majorarea ratei de politică monetară la 11%, BNM urmărește să readucă inflația în intervalul țintă de 5% ± 1,5 puncte procentuale.

„Menționăm că inflația anuală a ajuns la 8.60 la sută în septembrie 2026. Aceasta fiind impulsionată de o cerere internă robustă și de presiunile persistente asupra prețurilor reglementate și a resurselor energetice”, se arată într-un comunicat al instituției.

Necesitatea înăspririi politicii monetare este determinată de intensificarea presiunilor inflaționiste interne și externe, în condițiile volatilității piețelor energetice și ale incertitudinilor geopolitice. BNM avertizează că mediul extern rămâne incert, pe fondul persistenței tensiunilor geopolitice și comerciale. Totodată al riscurilor asociate securității energetice și al vulnerabilităților lanțurilor internaționale de aprovizionare.

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„Prognoza pe termen mediu indică o menținere a ratei anuale a inflației peste limita superioară a intervalului de variație până în trimestrul III 2027”, subliniază BNM.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei / sursa foto: wikipedia

Noile dobânzi stabilite de Banca Națională

Prin aceeași decizie, rata dobânzii la creditele overnight a fost stabilită la 13%, cea aplicată operațiunilor repo – la 11,25%, iar rata dobânzii la depozitele overnight – la 9%.

Totodată, normele rezervelor obligatorii au fost menținute la nivelurile actuale: 18% pentru mijloacele atrase în lei și 26% pentru cele în valută liber convertibilă.

În luna martie, rata de bază era de 5%. Toate ajustările ulterioare au presupus majorări. Scumpirea creditelor a determinat o parte dintre moldoveni să reducă volumul împrumuturilor contractate..

Premierul atrage atenția asupra costurilor datoriilor publice

Creșterea inflației și a dobânzilor bancare pune presiune și asupra finanțelor publice. Premierul Vasile Tofan a atras anterior atenția că majorarea ratei de bază duce la creșterea costurilor de finanțare și impune o gestionare mai prudentă a banilor publici.

„Aceste datorii ne costă, pentru că rata inflației a crescut, iar odată cu aceasta a crescut și rata de bază. Dacă a crescut rata de bază, au crescut și procentele bancare. Acum să ne gândim și cine va plăti toate aceste datorii. Trebuie să fim responsabili și în această privință”, a declarat premierul într-o intervenție publică din luna octombrie.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM privind politica monetară este programată pentru 17 decembrie 2026.

Pe 12 noiembrie, banca centrală urmează să publice noul Raport asupra inflației, care va include prognozele actualizate privind evoluția prețurilor.

Operator economic care activrază în domeniul de intermediere credite

Sursă foto: Freepik.com

Rata de bază a ajuns la 21,5% în 2022

Banca centrală estimează că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului 2026. Ulterior, urmând să intre pe o traiectorie descendentă începând cu primul trimestru din 2027. Revenirea în intervalul țintă este prognozată abia pentru trimestrul III al anului viitor.

Cea mai mare rată de bază din istoria Băncii Naționale a Moldovei a fost de 21,50% pe an. Aceasta a fost stabilită la 4 august 2022, în contextul unei crize inflaționiste severe, generate de scumpirea masivă a resurselor energetice și a produselor alimentare la nivel mondial și regional.

Decizia Comitetului executiv al BNM a avut drept scop temperarea creșterii prețurilor și stabilizarea monedei naționale.

La polul opus, cea mai mică valoare din istorie a fost înregistrată în noiembrie 2020, când rata de bază a coborât până la 2,65% pe an.

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