Paradisul banilor publici. Sinecuri „grase” pe spatele românilor. Sume amețitoare

Un top cu 50 de astfel de personaje printre care regăsim șefi de bănci, de companii naționale, de agenții a fost alcătuit de Strict Secret. Pentru a ne lămuri, potrivit DEX-ului, sinecura este o slujbă, funcție bine retribuită, care necesită o muncă minimă sau nu necesită nici o muncă. Și nu sunt puțini.

Cine sunt puși în slujba politicului și buzunarului propriu:

1. Traian Halalai, este șeful EXIMBANK din 2012 – 22 000 de euro/lună.

2. Mugur Isarescu, șef Banca Nationala a României – 16 500 euro/lună.

3. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR – 15 500 euro/luna. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, a declarat un salariu de 910.000 lei anul trecut, în scădere față de cel de 1,36 milioane lei din 2019, când a încasat bonusul de pensionare. El a mai raportat și o pensie de 158.000 lei (cu 22.000 lei mai mare decât în 2019), la care se adaugă și o pensie specială de fost parlamentar PSD de peste 100.000 lei.

4. Leonardo Badea, viceguvernator BNR – 14 000 euro/lună.

5. Eugen Nicolaescu , viceguvernator BNR – 16 500 euro/lună.

6. Bogdan Neacșu – CEC Bank – presedinte – 21. 000 de euro/luna. Bogdan Neacșu, 41 de ani, a preluat conducerea CEC Bank în octombrie 2019, fiind cel mai tânăr director general – președinte al comitetului de direcție.

7. Popa Mihaela Lucia – prim-vicepresedinte CEC Bank, 15 600 euro/lună.

8. Iovu Mirela – vicepresedinte Comitetul Director CEC Bank, 10 000 de euro/lună

9. Vlad Stoica, presedinte ANCOM, 9 000 de euro/lună. Fostul premier Sorin Grindeanu, care a deținut funcția de președinte al ANCOM până de curând, și-a publicat declarația de avere care-i arată veniturile din 2019. Potrivit documentului, Sorin Grindeanu a avut un salariu lunar de 44.000 de lei (9.000 de euro) lunar.

10. Iana Bogdan, vicepresedinte ANCOM – 7000 euro/luna

11. Lovin Eduard, vicepresedinte ANCOM – 7000 euro/luna

12. Bogdan Pascu, sef CA la CNAIR – 6000 de euro/lună. Bogdan Pascu a fost parlamentar din partea fostului Partid Conservator condus de Dan Voiculescu și a ocupat în 2006 și funcția de vicepremier în cabinetul condus de Călin Popescu – Tăriceanu.

13. Bogdan Toncescu, șeful Transelectrica – 5500 de euro pe lună. A fost consilier în Administraţia Prezidenţială a lui Traian Băsescu, dar şi în Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului condus de social-demorcatul Victor Ponta, plus șef în ministerul condus de liberalul Relu Fenechiu, unde a fost preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) SA.

Este fiul celebrei Angela Toncescu, fosta şefă a Consiliului pentru Supravegherea Asigurărilor (CSA), astazi ASF, care şi-a stabilit singură un salariu net de 29.000 de euro pe lună.

14. Lambru Ioana Andreea – „supravegheaza” de 2800 de euro/lună hoitul Hidroelectrica. Ioana-Andreea Lambru (32 ani), absolventa a Universitatii Romano-Americana, Relatii Internationale Financiar Bancare. In ianuarie, premierul Sorin Grindeanu a numit-o secretar general adjunct al Guvernului, post pe care l-a mai detinut in perioada noiembrie 2012-iulie 2014. In perioada 2009-2011 a fost sefa de cabinet a lui Radu Stroe, care ocupa pe atunci functia de secretar general al PNL. In mai 2011, Lambru a fost desemnata secretar general adjunct al PNL. Acum este membru ALDE.

15. Daniel Burlan, membru „directorat” CE Oltenia – 5000 de euro/lună.

16. Bogdan Chiritoiu, seful Consiliului Concurentei, 4300 euro pe lună. Bogdan Chiriţoiu a fost reconfirmat in iunie a.c. în fruntea Consiliului Concurenţei pentru un mandat de încă cinci ani, după ce preşedinte Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a sa în această funcţie. Fost consilier al preşedintelui Traian Băsescu între 2005 şi 2008, Bogdan Chiriţoiu a ajuns în fruntea Consiliului Concurenţei în 2009.

17. Kleininger Elena – Consiliul Concurentei – vicepreședinte, 4000 euro/lună.

18. Nicu Marcu, președinte ASF – 12 000 euro/lună din sinecuri (Curtea de Conturi a României și ASF”.

19. Doina Dascalu – prim vicepreședinte ASF – 12 000 euro/lună.

20. Gabriel Grădinescu – vicepresedinte ASF – 10 000 de euro pe lună.

21. Cristian Roșu – membru in conducerea ASF – 10 000 de euro pe lună.

22. Stefan Daniel Armeanu, vicepresedinte la ASF – 14 000 euro/lună.

23. Cosmin Ghita, director general Nuclearelectrica – 6500 euro/lună.

24. Chirica Minodor Teodor, membru in CA-ul Nuclearelectrica, 75 de ani, 2000 euro/lună.

25. Georgescu Daniel, director general Compania Nationala a Canalelor Navigabile – 4200 euro/lună.

26. Cornelia Popescu – directoare economica Compania Nationala a Canalelor Navigabile – 4000 euro/lună.

27. Georgeta Bumbac, membru în CA al Compania Nationala a Canalelor Navigabile – cumul de sinecuri – 5800 euro/lună.

28. Silviu Grecu – director general Romaero – 3000 euro/luna

29. Cosmin Mihălțan – membru CA Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti – 3000 euro/lună.

30. Mihai Anitei – presedinte CA ROMATSA – surse: 6 000 euro/lună. Anterior, Mihai Aniţei a deţinut funcţia de CEO al combinatului de îngrăşăminte Azomureş, aproape 8 ani, din iunie 2012 până în februarie 2020.

31. Adrian Cojoc – director general ROMATSA – 10 000 euro/lună. În 2020, era director economic si TOT incasa un purcoi de bani, in speta, peste 7000 de euro pe luna. A invatat sa isi secretizeze declaratiile de avere. Dar noi tot am aflat.

32. Corvin Nedelcu – membru în CA al ROMATSA – 14 000 de euro/luna din sinecuri.

33. Aristotel Marius Jude, director general ROMGAZ – 11 000 de euro/lună.

34. Dan Dragos Dragan, presedinte CA Romgaz – nu și-a depus nici acum declaratia de avere pe site-ul companiei. Suma este însă una imensă.

35. Ion Sterian – director general Transgaz – 25 000 euro/luna din salarii si bonusuri

36. Nicu Minea, membru CA Transgaz. Este un mare semn de întrebare.

37. Tigan Teodor – seful ROMSILVA – 2500 euro/lună.

38. Dumitru Chiriță, seful ANRE – 12 000 de euro/lună.

39. Mircea Man, vice la ANRE – 7000 euro/lună.

40. Nagy-Bege Zoltan, vice ANRE – 10 000 de euro/lună.

41. Busuioc Mihai – Presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, 6000 de euro/lună.

42. Ilie Sarbu, vicepreședintele Curții de Conturi, 6000 de euro/lună. Este socrul lui Victor Ponta.

43. Cosmin Nicula – vicepresedinte la Curtea de Conturi – 6000 de euro/lună.

44. Dan Vlădescu, sef la Autoritatea de Audit, 6000 de euro/lună.

45. Florin Tunaru – vicepresedinte Curtea de Conturi, 6000 de euro/lună. Florin Tunaru a fost vicepreședinte ANAF, a lucrat în subordinea directă a lui Liviu Dragnea, având calitatea de director executiv adjunct în Consiliului Județean Teleorman (2006-2009) și consilier cabinet preşedinte, plus director executiv în CJ Teleorman (2010-2012).

46. Grajdan Marius – director general RA- APPS – 4200 de euro/lună.

47. Dragoș Condrea – membru in CA al RA-APPS – 4000 de euro/lună din 3 sinecuri.

48. Manuela Pătrășcoiu, sefa Companiei Nationale de Investitii – 7500 de euro/lună.

49. Cătălin Radu Prunariu, director general Tarom – 7500 de euro/lună. Este fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.

50. Radian Tufă, director Registrul Auto Roman – 4600 de euro pe lună.