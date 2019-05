Soarta lui Isărescu pare pecetluită. Telefon din „stratosfera Finanțelor mondiale”. Cum se va sfârși războiul PSD-BNR

Deputatul PMP Robert Turcescu crede că Mugur Isărescu va mai obține un mandat de doi ani în fruntea Băncii Naționale a României.





El sugerează că actualul guvernator al BNR se bucură de susținere din „stratosfera Finanțelor mondiale”.

Mandatul de guvernator al Băncii Naționale al lui Mugur Isărescu expiră în luna mai. Parlamentul trebuie, înainte de acestă dată, să demareze procedura de alegere a unui nou Consiliu de Administraţie al băncii centrale. Conducerera BNR este numită de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere, pe o perioadă de cinci ani.

„Mugur Isarescu va mai sta inca doi ani in fruntea BNR. Cel putin doi ani! S-au purtat niste discutii interesante in stratosfera Finantelor mondiale. Si apoi s-a dat un telefon in Romania”, scrie fostul jurnalist, pe Facebook.

Postarea deputatului vine în contextul războiului dintre guvernatorul BNR și coaliția PSD-ALDE, pe mai multe teme, printre care rezerva de aur a României, ROBOR, inflație și trecerea la moneda euro. Mai mult, începând de joi, Banca Naţională a României a fost obligată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 să publice un nou indice de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor.

Pe 24 aprilie, Parlamentul a adoptat proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae privind Statutul Băncii Naţionale a României, care prevede repatrierea în proporţie de 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.

Principalii adversari ai actualului șef al băncii centrale sunt Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, și senatorul ALDE Daniel Zamfir, dar și liderul PSD, Liviu Dragnea.

